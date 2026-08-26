El dólar abrió este miércoles 26 de agosto en el mercado colombiano por encima de la barrera de los $3.100, confirmando la tendencia alcista que mostró la divisa durante la jornada anterior.

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En los primeros minutos de negociación, la moneda estadounidense se ubicó en $3.105, mientras que posteriormente alcanzó un máximo de $3.127 y un mínimo de $3.105.

El comportamiento se presenta después de que el dólar cerrara el martes 25 de agosto en $3.090,30, por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para ese día estaba fijada en $3.056,51.

La diferencia evidencia una presión al alza sobre la divisa y un comportamiento contrario a algunas previsiones que apuntaban a una mayor valorización del peso colombiano durante esta semana.

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Durante la sesión del martes, el dólar mostró una marcada volatilidad. Su precio máximo llegó a $3.098,75, mientras que el mínimo fue de $3.043,00.

Esto representó una diferencia superior a $55 entre ambos extremos, reflejando los movimientos registrados durante las horas de negociación en el mercado colombiano.

Para este miércoles, la Superintendencia Financiera estableció una TRM de $3.081,67, superior a la fijada para el día anterior. Sin embargo, el precio observado en el mercado durante la apertura volvió a superar ese nivel y se acercó nuevamente a los $3.100.

El comportamiento de la moneda estadounidense es relevante para consumidores, empresas e inversionistas, debido a que las variaciones en la tasa de cambio pueden impactar los precios de productos importados, obligaciones denominadas en dólares y diferentes operaciones comerciales.

Así, el mercado cambiario colombiano comenzó la jornada del 26 de agosto con una divisa que mantiene su tendencia de recuperación y vuelve a ubicarse por encima de los $3.100.

La evolución durante el resto de la sesión determinará si el dólar logra mantenerse sobre ese nivel o si retrocede frente al peso.

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