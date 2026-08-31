Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

FedeSeguridad, gremio que reúne a las empresas de seguridad privada en el país, dijo que no es cierto que la Resolución 2708 de 2026 del Ministerio del Trabajo haya eliminado el reconocimiento y pago de las horas extras en Colombia, los recargos nocturnos o los demás derechos laborales de los celadores en Colombia y trabajadores del sector de vigilancia.

Sigue a PULZO en Discover

“En redes sociales circula un documento falso en el que se afirma que, como consecuencia de esta Resolución, las empresas del sector dejarían de reconocer y pagar horas extras y recargos nocturnos”, dice el gremio.

(Vea también: De la Espriella advirtió cambio para miles de trabajadores en Colombia: “Hay que romper la rosca”)

Esta afirmación sobre el pago de horas extra en Colombia, dice el gremio, carece de fundamento jurídico y genera desinformación entre trabajadores, empresas y ciudadanía.

Lee También

Según el comunicado, la Resolución 2708 derogó once circulares administrativas, entre ellas la Circular 0040 de 2026, que contenía una interpretación del Ministerio del Trabajo sobre la jornada laboral y el trabajo suplementario en el sector.

Otras claridades sobre el pago de las horas extra en Colombia para celadores

“Una circular puede orientar la aplicación de la ley, pero no tiene la capacidad de crear, modificar o eliminar derechos laborales establecidos en normas superiores”, agrega.

Indica el gremio que, por esta razón, su derogatoria tampoco elimina esos derechos ni exonera a los empleadores de su cumplimiento.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el pago de las horas extras en Colombia y los recargos que correspondan deberán continuar registrándose, reconociéndose y pagándose de conformidad con la legislación laboral vigente.

“Las empresas afiliadas a FedeSeguridad reiteran su compromiso con el respeto de los derechos laborales, el cumplimiento de la ley y la dignificación de la labor que diariamente desempeñan miles de hombres y mujeres dedicados a proteger la vida, los bienes y la tranquilidad de los colombianos”, añade el gremio.

(Recomendado: Trabajadores independientes tendrán nuevo cambio para pagar seguridad social desde septiembre)

“Hacemos un llamado a los dirigentes políticos, medios de comunicación, líderes de opinión y ciudadanos para que verifiquen la autenticidad de los documentos, consulten las fuentes oficiales y analicen con rigor el alcance de las normas antes de difundir afirmaciones que puedan inducir a error. La defensa de los derechos de los trabajadores exige responsabilidad, precisión y respeto por la verdad”, concluye la comunicación sobre las horas extra en colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.