Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un siniestro vial registrado el viernes 17 de julio alrededor de las 6:50 de la tarde en la carrera 48 Sur con calle 110, sector La Carolina – Mirolindo, dejó un fallecido y dos lesionados. El conductor de la motocicleta de placa PTW34H, identificado como Camilo Andrés Cruz, vigilante de la empresa Atlántica Seguridad, perdió la vida en el lugar. La colisión también involucró a un peatón y una camioneta estacionada.

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De acuerdo con la información preliminar divulgada por la Secretaría de Movilidad de Ibagué, el conductor de la motocicleta atropelló a un peatón que se encontraba en la calzada. Como consecuencia del impacto inicial, el motociclista perdió el control del vehículo, chocó posteriormente contra una camioneta de placa KZQ061 que se encontraba estacionada sobre la berma, y finalmente impactó contra una señal de tránsito. La secuencia de choques resultó en la muerte del conductor de la moto en el sitio de los hechos.

Camilo Andrés Cruz, de profesión vigilante de la empresa Atlántica Seguridad, fue identificado como la víctima mortal. Mientras tanto, el peatón atropellado y el acompañante de la motocicleta fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica por las lesiones sufridas en el accidente.

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Camilo Martínez, Secretario de Movilidad de Ibagué, expresó sus condolencias y reflexionó sobre la importancia de la prevención: “Desde la Secretaría de Movilidad expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima, al tiempo que reiteramos el llamado a todos los actores viales a extremar las medidas de precaución, especialmente durante las horas de mayor movilidad y en condiciones de poca visibilidad. Cada decisión que se toma en la vía puede salvar una vida”.

Las autoridades continúan investigando los factores que contribuyeron al siniestro, mientras que conductores y peatones son instados a reforzar medidas de precaución en estas zonas de alto flujo vehicular.

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