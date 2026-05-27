Una violenta agresión se registró en la estación CDS Carrera 32 de Transmilenio, donde un vigilante del sistema terminó herido luego de intentar controlar el ingreso irregular de varios sujetos.

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De acuerdo con la información preliminar, cuatro personas habrían entrado ilegalmente a la estación y, en medio de la intervención del funcionario de seguridad, se produjo un altercado que terminó en ataque físico. Uno de los hombres lanzó un parlante contra el trabajador, impactándolo directamente en el rostro.

El golpe le causó una herida abierta en la barbilla al vigilante, quien recibió atención médica poco después del episodio. Usuarios que se encontraban en el lugar registraron momentos de tensión mientras ocurría la agresión dentro del sistema de transporte masivo.

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#TERRIBLE. Hace pocos mins se registró grave agres¡ón en estación CDS Carrera 32 de TransMilenio. Cuatro personas que ingresaron ilegalmente al sistema atacaron a un vigilante: uno de los sujetos lanzó un parlante contra el funcionario causándole una herida abierta en la barbilla pic.twitter.com/c04yYWO9tC — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 28, 2026

La situación volvió a poner sobre la mesa la preocupación por los constantes hechos de inseguridad dentro de Transmilenio y las agresiones contra el personal encargado de controlar la evasión y mantener el orden en las estaciones.

Hasta el momento, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para identificar a los responsables del ataque y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

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