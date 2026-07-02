La esperanza de encontrar con vida a Hernán Gil continúa intacta, aunque el tiempo juega en contra. El vigilante, de 44 años, completa una semana atrapado bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, en Catia La Mar, luego de los terremotos que estremecieron Venezuela el pasado 24 de junio.

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Mientras pasan los días, decenas de rescatistas mantienen una intensa carrera contra el reloj. El operativo ya supera las 100 horas de trabajo continuo y figura entre los más complejos desde la emergencia, debido a la inestabilidad de la estructura y al riesgo permanente de nuevos derrumbes.

Así es el operativo para rescatar a vigilante en Venezuela

De acuerdo con los reportes de los organismos de socorro, Hernán Gil se encontraba en la garita de vigilancia del edificio cuando la estructura colapsó. En medio del derrumbe consiguió refugiarse bajo un escritorio dentro de una caseta de cemento, espacio que habría amortiguado el impacto y permitido que siguiera con vida.

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Con el paso de los días, los equipos de emergencia lograron establecer contacto con el vigilante, lo que reforzó la esperanza de su familia. Sin embargo, llegar hasta el punto donde permanece atrapado, a unos 15 metros de profundidad, se convirtió en un desafío técnico que obliga a avanzar centímetro a centímetro.

El primer túnel construido por los socorristas debió abandonarse luego de más de 66 horas de excavación, al detectarse fallas que comprometían la seguridad de la operación. A ello se sumó un nuevo movimiento sísmico que obligó a detener temporalmente los trabajos, mientras la maquinaria pesada sigue descartada para evitar un colapso adicional.

Una familia que espera el momento del reencuentro

Desde el primer día, la esposa de Hernán Gil permanece cerca del lugar de la emergencia, siguiendo cada avance del rescate, y sus familiares aseguran que él “es un guerrero”. Según contó, el vigilante salió de su casa para cumplir un turno de 24 horas, sin imaginar que quedaría atrapado bajo toneladas de concreto.

La situación resulta aún más difícil para la familia porque uno de sus hijos padece síndrome de West y autismo, por lo que el trabajo de Hernán constituye el principal sustento económico del hogar. A pesar del desgaste físico y emocional acumulado durante la última semana, sus seres queridos conservan la esperanza de volver a verlo con vida.

Los especialistas consideran que la garita de cemento donde se refugió fue determinante para que sobreviviera al colapso inicial. Además, las autoridades indicaron que el vigilante habría contado con agua y algunos alimentos durante los primeros días, un factor que incrementó sus posibilidades de resistir mientras los equipos de rescate abren un acceso seguro hasta el lugar donde permanece atrapado.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.