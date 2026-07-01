Las denuncias por fallas en la identificación y entrega de cadáveres, así como por la demora en las labores de rescate y la llegada de ayudas, aumentan en Venezuela una semana después del devastador terremoto. Según informó El Tiempo, familiares de las víctimas relatan que el proceso para recuperar los cuerpos ha estado marcado por errores, largas esperas y una profunda incertidumbre.

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De acuerdo con el medio citado, en el Cementerio del Sur, en Caracas, un hombre contó que las autoridades le mostraron un cuerpo asegurando que correspondía al de su madre, pero él descartó esa versión al identificar que la mujer tenía una malformación en un pie. Tras insistir en la búsqueda, finalmente logró encontrar el cadáver correcto. Casos como este reflejan las dificultades que enfrentan las familias en medio de la emergencia.

Los cuerpos son trasladados inicialmente a los silos del puerto de La Guaira, luego a la morgue de Bello Monte y, posteriormente, enviados a sepultura o cremación. Las autoridades del Cementerio del Sur indicaron al diario que el municipio habilitó cerca de 300 nichos y un crematorio gratuito en El Junquito. Sin embargo, admitieron que solo disponen de cuatro carrozas fúnebres para atender la alta demanda, lo que ha provocado extensas jornadas de trabajo.

En el Cementerio del Este, los diáconos informaron al diario que desde el 26 de junio han atendido más de 300 servicios funerarios, la mayoría relacionados con víctimas del terremoto. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reportó un balance oficial de 2.295 fallecidos, 6.461 personas rescatadas, 11.267 heridos, 12.841 damnificados y 782 réplicas del sismo, advirtiendo que aún existe riesgo de movimientos telúricos de mayor intensidad.

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Además de las dificultades para recuperar a los fallecidos, crecen los reclamos por la lentitud en los rescates y la distribución de ayuda humanitaria. Brigadas internacionales comenzaron a llegar casi tres días después del desastre y actualmente más de 3.600 rescatistas de 27 países trabajan en Venezuela.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.