Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El presidente Abelardo de la Espriella oficializó este lunes 17 de agosto la designación de María Consuelo Araújo Castro como nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos, marcando una de las primeras decisiones relevantes de su administración en materia internacional. El anuncio se dio después de recibir el beneplácito por parte del Gobierno estadounidense, un requisito diplomático fundamental que implica la aceptación de la persona propuesta por el país remitente para liderar la representación exterior. De la Espriella, al comunicar este nombramiento, subrayó su cercanía personal y confianza en Araújo, calificándola como su "buena amiga" y haciendo énfasis en los años de relación que los unen, según expresó en su cuenta de X.

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Este nombramiento sitúa a Araújo al frente de la delegación diplomática en Washington, una de las sedes más estratégicas para Colombia por la relevancia de la relación bilateral. María Consuelo Araújo es egresada en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, y cuenta con estudios complementarios en Gobierno y Asuntos Públicos. Su experiencia incluye distintos cargos de peso, tanto en el sector público como privado, y una notoria participación en temas de gestión pública y política social. Fue ministra de Cultura entre 2002 y 2006, y posteriormente ministra de Relaciones Exteriores (canciller) durante el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez.

Más allá de sus roles en el Ejecutivo nacional, Araújo ha desempeñado funciones clave en Bogotá, como directora del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD), secretaria de Integración Social y gerente de TransMilenio. Antes de esta designación, había regresado al liderazgo gremial: el pasado 25 de febrero de 2026 asumió la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en reemplazo de Juan Martín Caicedo Ferrer.

En Washington, Araújo sustituirá a Daniel García-Peña, quien fue embajador durante el Gobierno de Gustavo Petro. Esta transición tiene un significado especial, pues evidencia la voluntad del nuevo Gobierno de definir su propia hoja de ruta en las relaciones con Estados Unidos, socio prioritario en materia política, comercial, de seguridad, cooperación internacional, migración y lucha antidrogas. El beneplácito recibido permite ahora avanzar en los trámites diplomáticos para que Araújo asuma su cargo.

Este ajuste en la Embajada refuerza el mensaje de la administración de Abelardo de la Espriella sobre la importancia de la política exterior y la gestión de una relación central para Colombia, marcando el regreso de Araújo al escenario diplomático después de casi dos décadas.

¿Quién es María Consuelo Araújo, la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos?

María Consuelo Araújo es una reconocida dirigente colombiana con formación en Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Ha ocupado cargos como ministra de Cultura, canciller y gerenta de entidades públicas, además de presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Su designación refuerza su perfil como una de las figuras más experimentadas en el manejo de asuntos nacionales e internacionales.

¿Por qué es importante el beneplácito en el nombramiento de un embajador?

El beneplácito es un procedimiento diplomático esencial por el cual el gobierno del país receptor avala formalmente al candidato propuesto por el país remitente para encabezar su representación. Este paso garantiza que el nombramiento respete la soberanía y la confianza bilateral, como sucedió en el caso de la designación de María Consuelo Araújo en Estados Unidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.