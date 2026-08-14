Una de las últimas movidas del gobierno de Gustavo Petro fue asignar notarías a sus amigos más cercanos y Jaime Dussán, saliente presidente de Colpensiones, no se quedó por fuera de la lista. Esta vez, el beneficio no llegó directamente al funcionario, sino a través de su círculo más íntimo: la pareja sentimental del entonces presidente de Dussán.

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De acuerdo con La FM., la Notaría número 78 fue entregada a Paola Palmariny, quien no solo era la compañera sentimental de Dussán, sino que además se desempeñaba como vicepresidenta de la misma entidad que él dirigía, Colpensiones. Un doble vínculo que enciende las alarmas sobre posibles conflictos de interés en la decisión.

La notaría en cuestión había pertenecido a Luz Mari Hoyos, quien fue retirada del cargo de forma forzosa para que el cupo quedara disponible. El decreto que oficializó la designación de Palmariny fue firmado por Cielo Rusinque, quien fungía en ese momento como ministra encargada de Justicia, la cartera que tiene bajo su tutela el sistema notarial colombiano.

(Vea también: Salen a la luz decisiones de última hora que tomó Petro antes de abandonar la Casa de Nariño)

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El episodio se suma a una cadena de señalamientos que apuntan a un patrón sistemático en el reparto de notarías durante el ocaso del mandato de Petro, con nombramientos que habrían beneficiado a personas cercanas a funcionarios del propio gobierno, en lo que sus críticos han denominado una “regalatón de notarías”.

¿Qué es la notaría 78 y por qué es relevante su adjudicación?

Las notarías en Colombia son cargos públicos de alta rentabilidad económica, cuya asignación depende del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia. Obtener una notaría representa un privilegio considerable, razón por la cual los nombramientos en estas posiciones han sido históricamente objeto de escrutinio político y judicial.

¿Qué implicaciones legales podría tener este nombramiento para los involucrados?

Los nombramientos en notarías que involucren parejas o familiares de funcionarios públicos activos pueden derivar en investigaciones disciplinarias ante la Procuraduría General de la Nación y penales por tráfico de influencias. La denuncia pública abre la puerta para que organismos de control examinen si existió una conducta irregular por parte de quienes firmaron y promovieron el decreto.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.