Por: El Espectador

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El Congreso de la República ya dejó atrás la disputa por la presidencia del Senado, la Cámara y la elección del contralor general. Ahora, el foco político se traslada hacia una nueva etapa: el reparto y organización del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano que cumple un papel central en la vigilancia y arbitraje del funcionamiento de los partidos políticos en Colombia. Como recalca El Espectador, todos los partidos han comenzado a desplegar estrategias y alianzas con el fin de asegurarse un espacio en este organismo, que en los últimos cuatro años ha sido clave y ahora podría cobrar aún más protagonismo durante la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

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Son nueve los puestos del CNE que están en juego, y su importancia radica en que esta entidad avala y, cuando corresponde, sanciona a partidos y campañas políticas. Asimismo, mantiene una vigilancia permanente sobre la financiación de campañas, incluidas las de figuras como el presidente actualmente en funciones Abelardo de la Espriella. En el pasado, la campaña presidencial de Gustavo Petro, por ejemplo, fue penalizada por el CNE tras sobrepasar los límites legales de financiación.

Con este panorama, la competencia entre los partidos es intensa. De acuerdo con El Espectador, las inscripciones para participar en la elección del CNE comenzaron el 6 de agosto y finalizan el 14 del mismo mes, según la resolución 004 de la Secretaría General del Congreso. Varios partidos ya anunciaron públicamente sus postulaciones: Cambio Radical presentará a Gersel Luis Pérez; el partido de La U optó por Juan Felipe Lemos Uribe; el Centro Democrático, por Nubia Stella Martínez; y el Partido Conservador perfila a Juan Carlos Wills, aunque aún hay otros aspirantes al aval.

Además, existe una estrategia de los partidos de gobierno para consolidar una plancha con siete candidatos, lo cual reduciría la representación del Pacto Histórico a dos asientos, tal como le corresponde por ley. Sin embargo, este último partido busca incrementar su presencia presentando una lista de siete nombres, entre ellos Alirio Uribe Muñoz. Los Liberales, Conservadores, Cambio Radical, La U y Centro Democrático tienen asegurado un asiento, mientras que otros partidos como Salvación Nacional, Nuevo Liberalismo, Alianza Verde y Mira disputan el 'residual'.

El proceso continuará con una revisión documental entre el 15 y el 19 de agosto en ambas cámaras, y la elección de los nueve magistrados del CNE se realizará el 25 del mismo mes. Los nuevos miembros deberán enfrentar retos como el reconocimiento de personerías jurídicas pendientes y la atención de denuncias por presunta financiación irregular de campañas, entre ellas las de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, destaca El Espectador.

¿Cómo será el proceso de elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral?

El proceso, según la disposición de la Secretaría General del Congreso citada por El Espectador, inicia con la inscripción de los candidatos, que culmina el 14 de agosto. Luego, entre el 15 y el 19 de agosto, la Comisión de Acreditación Documental revisará los requisitos de los aspirantes en la Cámara y el Senado. El 20 de agosto se emitirá un informe sobre quienes siguen en contienda, y el 25 de agosto se realizará la elección final en el Congreso.

¿Qué papel cumple el CNE en el control de los partidos y campañas políticas en Colombia?

El Consejo Nacional Electoral (CNE), según El Espectador, es el organismo responsable de la vigilancia y sanción de los partidos políticos y de la fiscalización de la financiación de sus campañas. Posee la facultad de otorgar personerías jurídicas, investigar presuntas irregularidades y arbitrar sobre el funcionamiento de las colectividades, por lo que su integración responde a intereses y acuerdos políticos entre las principales fuerzas del Congreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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