Por: El Espectador

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El reciente acto de posesión de Tania Gilinski como embajadora de Colombia en Israel marca un punto de inflexión en la política exterior colombiana. Según la Cancillería, este evento oficializa la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países, las cuales estuvieron suspendidas durante casi cuatro años tras la ruptura ocasionada por el conflicto en Gaza. Esta decisión responde a una directriz clara del presidente Abelardo de la Espriella, quien durante su campaña enfatizó en la importancia de fortalecer los vínculos con Israel, lo que se ha visto reflejado en diferentes gestos diplomáticos realizados en los últimos meses.

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De acuerdo con la información emitida por la Cancillería colombiana, la llegada de Gilinski a Israel no solo representa un restablecimiento de la relación, sino que establece un “renovado impulso” para recuperar y profundizar los lazos bilaterales. En este sentido, Colombia busca fortalecer la cooperación en áreas clave como seguridad, inteligencia estratégica, lucha contra el crimen transnacional y ciberseguridad. Asimismo, Gilinski tendrá el encargo de promover oportunidades de colaboración en sectores como agricultura, salud, ciencia, tecnología y comercio.

El restablecimiento de relaciones diplomáticas coincidió con el anuncio del traslado de la embajada colombiana desde Tel Aviv hacia Jerusalén, una decisión que ha suscitado críticas de algunos sectores, particularmente por su aparente contenido religioso y por considerar que no responde a intereses concretos para la comunidad colombiana en la región. No obstante, la Cancillería ha destacado la prioridad de la cooperación estratégica sobre cualquier otro aspecto.

Existen otros gestos que han ayudado a reconstruir la confianza bilateral. Por ejemplo, Colombia se abstuvo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de catalogar la situación en Palestina como genocidio, y fue una de las pocas delegaciones que acompañó el discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Además, se ha recibido a representantes israelíes en Colombia para establecer acciones contra el antisemitismo, tema liderado por el canciller Omar Bula Escobar y el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Respecto al perfil de la nueva embajadora, la Cancillería la describe como una emprendedora con experiencia en medios de comunicación y relaciones internacionales tanto en América Latina como en Estados Unidos. Tania Gilinski ha trabajado en reconocidas empresas y medios internacionales, posee una maestría en estudios de política internacional de Stanford University y habla varios idiomas relevantes para la misión diplomática designada.

¿Por qué Colombia restableció relaciones diplomáticas con Israel?

Colombia restableció relaciones diplomáticas con Israel por decisión del presidente Abelardo de la Espriella, quien desde su campaña evidenció la intención de fortalecer estos lazos. Según la Cancillería, la razón principal fue recuperar y profundizar la cooperación bilateral en áreas como seguridad, inteligencia estratégica y desarrollo económico, en busca de beneficios claves para ambos países, luego de una ruptura derivada del conflicto en Gaza.

¿Qué áreas priorizará Tania Gilinski en la embajada de Colombia en Israel?

De acuerdo con la Cancillería, Tania Gilinski enfocará su labor en áreas como cooperación en seguridad, inteligencia, lucha contra el crimen transnacional y ciberseguridad, además de promocionar iniciativas conjuntas en los campos de agricultura, salud, ciencia, tecnología y comercio entre Colombia e Israel.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.