Por: El Espectador

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Un intento de hurto se registró recientemente en el sector de Salitre Greco, ubicado en la localidad de Teusaquillo, luego de que un ciudadano retirara COP 30 millones de una entidad bancaria. Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, dos hombres lo interceptaron mientras se dirigía hacia su vivienda, presuntamente con la intención de robarle el dinero. Los supuestos delincuentes, que se movilizaban en motocicleta, habrían utilizado armas para amenazarlo con el objetivo de concretar el delito.

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El suceso tomó un giro inesperado gracias a la oportuna intervención de un uniformado que, transitando por la zona en un vehículo institucional, detectó el caso y decidió actuar de inmediato. Al notar la presencia policial, los implicados emprendieron la fuga. La situación generó una persecución en la que participaron otras patrullas y, además, contó con el apoyo de ciudadanos presentes en el sector. Finalmente, las autoridades lograron interceptar y capturar a los sospechosos antes de que lograran consumar el robo.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía, en el procedimiento se incautaron dos armas traumáticas con munición. Estos elementos, según la institución, habrían sido utilizados para intimidar a la víctima. Cabe señalar que el dinero retirado por el ciudadano no fue hurtado y todas las evidencias quedaron bajo custodia de las autoridades.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas. Las autoridades investigan ahora el nivel de responsabilidad de cada capturado y si siguieron al ciudadano desde el interior de la entidad bancaria tras el retiro del dinero.

Este caso ocurre mientras la Policía Metropolitana de Bogotá reporta, para 2026, más de 28.400 capturas por distintos delitos y la incautación de más de 1.100 armas de fuego en la ciudad. Además, los datos oficiales señalan una disminución del 12,7 % en los hurtos comunes entre enero y junio de 2026, pasando de 71.843 casos en 2025 a 62.697 este año. El hurto a personas también mostró una baja del 13,9 %, aunque sigue siendo la principal modalidad delictiva, al representar el 89,2 % de los casos de hurto común. En contraste, el hurto a residencias aumentó 6,4 %, especialmente en localidades como Kennedy, Suba, Usme, Engativá y Santa Fe. Las autoridades hacen un reiterado llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencias 123.

¿Qué son las armas traumáticas incautadas durante el intento de hurto en Bogotá?

Las armas traumáticas, de acuerdo con la información de la Policía Metropolitana de Bogotá, son elementos no letales que se utilizan frecuentemente para intimidar a las víctimas en casos de hurto. En el incidente reportado, los presuntos delincuentes portaban dos armas de este tipo, las cuales tenían munición y fueron incautadas como parte de la evidencia en el procedimiento policial.

¿Cuántos casos de hurto y capturas ha reportado la Policía en Bogotá durante 2026?

La Policía Metropolitana de Bogotá ha reportado más de 28.400 capturas por distintos delitos y la incautación de más de 1.100 armas de fuego durante 2026. Sobre los casos de hurto, entre enero y junio se documentaron 62.697 reportes, representando una reducción del 12,7 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras oficiales de la institución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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