Por: Portal Bogotá

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El más reciente avance en materia de vivienda propia en Bogotá se dio con la entrega de apartamentos a 30 familias en la localidad de Bosa, en el marco del proyecto La Gratitud, una iniciativa posible gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y la constructora Cusezar. Este hecho se concreta a través del programa Oferta Preferente, diseñado para facilitar el acceso de los ciudadanos a soluciones habitacionales dignas y de calidad, respaldando así el objetivo central del Plan de Vivienda Mi Casa en Bogotá.

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Vanessa Velasco, secretaria distrital del Hábitat, destacó la importancia de ejecutar acciones focalizadas que respondan a necesidades reales de la población, asegurando que estos logros reflejan la convergencia de esfuerzos entre el Distrito, el sector constructor y las familias beneficiadas. Según Velasco, las nuevas viviendas no solo representan un techo, sino un símbolo de estabilidad para madres que han buscado un entorno seguro para sus hijos, familias provenientes de diferentes regiones del país y jóvenes en busca de independencia. La entrega es significativa porque retrata la diversidad de los rostros detrás del acceso a vivienda social y resalta el valor social del programa.

Este avance se suma al acumulado de más de 20.000 viviendas entregadas durante la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, dentro del citado plan de vivienda. Los datos oficiales evidencian una media diaria de 21 viviendas adjudicadas a lo largo de los dos años y ocho meses de gestión. Para la constructora Cusezar, según afirmó su gerente general, Susana Peláez, participar como operador y aliado en proyectos como Oferta Preferente es también un reconocimiento a la calidad y al compromiso social del sector privado, que, en este caso, coincide con el aniversario número 70 de la firma.

En cifras entregadas por la SDHT, a través del programa Oferta Preferente han accedido 8.951 hogares a subsidios para la adquisición de vivienda nueva. Detallando la asignación por años, 2.866 subsidios se entregaron en la vigencia 2024, 3.729 en 2025 y 2.356 en lo que va de 2026. El rol de estos subsidios es fundamental para reducir barreras económicas que enfrentan muchos ciudadanos al buscar su primera vivienda en Bogotá, y reflejan el énfasis institucional en asociar políticas públicas y participación privada para responder a la creciente demanda de vivienda social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa Oferta Preferente y cómo facilita el acceso a vivienda en Bogotá?

El programa Oferta Preferente es una estrategia de la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá que permite a familias acceder a subsidios para la adquisición de vivienda nueva. A través de alianzas con el sector privado, se entregan beneficios económicos que alivian las cargas financieras y abren posibilidades reales de compra, especialmente para familias que enfrentan mayores dificultades económicas.

¿Cuántas viviendas se han entregado en Bogotá bajo el Plan de Vivienda Mi Casa?

Según datos de la misma Secretaría Distrital del Hábitat, bajo el Plan de Vivienda Mi Casa en Bogotá, se han entregado más de 20.000 viviendas durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Esto representa un promedio de 21 viviendas adjudicadas cada día a lo largo de los dos años y ocho meses de gestión.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.