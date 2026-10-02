Bogotá se alista para recibir a miles de seguidores de BTS que llegarán desde distintas regiones de Colombia y del exterior para asistir a los conciertos del ‘World Tour ARIRANG’, programados para el 2 y 3 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Más allá de la expectativa musical, el evento tendrá un efecto significativo en diferentes actividades económicas de la capital.

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De acuerdo con un perfil de evento elaborado por el Observatorio de Turismo de Bogotá del Instituto Distrital de Turismo (IDT), los asistentes aportarán más de 99 mil millones de pesos a la economía de la ciudad mediante consumos asociados a alojamiento, transporte, gastronomía, compras y otros servicios relacionados con el turismo.

La entidad destacó que la influencia del espectáculo comenzó varios meses antes de la llegada de los artistas. Una muestra de ello es que el 18,4 % de las compras de entradas provino de otros países, una participación que duplica el promedio observado en conciertos celebrados en Colombia. Según los datos analizados por el IDT, BTS ocupa el segundo lugar entre los espectáculos con mayor volumen de compras internacionales en Ticketmaster Colombia entre marzo de 2025 y marzo de 2026, únicamente por detrás de Bad Bunny.

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El informe señala que Ecuador, México y Venezuela concentran más de la mitad de las entradas adquiridas desde el exterior. Además, quienes compraron sus boletas fuera de Colombia planificaron su viaje con cerca de seis meses de anticipación, mientras que los compradores nacionales lo hicieron, en promedio, poco más de tres meses antes del evento.

El movimiento turístico también se refleja en el transporte aéreo. De acuerdo con las cifras recopiladas por el Observatorio de Turismo de Bogotá, las reservas de vuelos hacia la capital para el periodo comprendido entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre aumentan 46,6 % frente al mismo lapso de 2025. En el mercado nacional el crecimiento alcanza el 59,3 %, mientras que en el internacional llega al 39,5 %.

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El IDT estima igualmente que una cuarta parte de los asistentes llegará desde otras ciudades del país. Entre esos visitantes, el 62,1 % permanecerá en Bogotá tres días o menos, aunque la estadía promedio se ubica en cuatro días. A esto se suma que el 39,9 % de las reservas corresponde a grupos de tres o más viajeros.

La entidad explicó que este flujo de visitantes representa una oportunidad para que los turistas exploren la oferta cultural, gastronómica y comercial de la ciudad antes y después de los conciertos.

En cuanto al gasto proyectado, el mayor aporte provendrá del consumo de alimentos y bebidas, con 39.108 millones de pesos. Le siguen alojamiento, con 29.384 millones; transporte interno, con 17.557 millones; y compras y recuerdos, con 12.976 millones.

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Con dos fechas que reunirán a más de 53.000 personas por noche, Bogotá se prepara para recibir a miles de fanáticos cuya visita no solo estará marcada por la música, sino también por su contribución a la actividad turística y económica de la capital.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.