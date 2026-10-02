La capital del país amanece este viernes 2 de octubre con un panorama de alta congestión vehicular en inmediaciones del estadio Nemesio Camacho El Campín. Desde las primeras horas de la mañana, miles de seguidores de BTS han comenzado a concentrarse para el primero de los dos conciertos programados en el marco de su World Tour ARIRANG, desatando fuertes trancones y represamientos a la altura de la calle 53, la calle 63, la carrera 30 (NQS) y la carrera 24.

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Ante la masiva asistencia, que superará los 50.000 espectadores por jornada, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad desplegaron un operativo compuesto por 150 personas en vía —entre agentes de tránsito, Grupo Guía y personal de la Seccional de Tránsito y Transporte— para regular el flujo vehicular y orientar a los ciudadanos. Las restricciones de movilidad se extenderán de forma gradual y permanecerán vigentes hasta las 6:00 a. m. del domingo 4 de octubre.

Las medidas contemplan cierres escalonados y desvíos sobre corredores clave. Desde el pasado jueves se implementaron restricciones en la transversal 28, la carrera 28 y la calle 53B bis, mientras que a partir de las 9:00 a. m. de este viernes el área de intervención se amplió con el cierre de la diagonal 61C entre la NQS y la carrera 24, además de restricciones en calles y diagonales aledañas que mantendrán accesos controlados exclusivamente para residentes.

Por su parte, el sistema masivo de transporte, Transmilenio, mantendrá su operación habitual en las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena con 13 servicios troncales, sumado a 39 rutas zonales (Sitp) con paraderos cercanos. No obstante, al finalizar cada presentación —a partir de las 10:00 p. m. de los días 2 y 3 de octubre— se activará una operación especial con ocho rutas troncales directas hacia los portales del sistema (Norte, Sur, 80, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado y Américas). Las autoridades recomendaron a los usuarios habituales utilizar estaciones alternas como 7 de Agosto o Universidad Nacional tras el cierre de la operación regular en la zona del estadio.

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