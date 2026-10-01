Este miércoles, 30 de septiembre, hubo otro evento más entre la Alcaldía de Bogotá y Sencia para presentar, de nuevo, cómo será el proyecto del estadio El Campín de Bogotá, una obra que se comenzó a anunciar hace más de 3 años, pero que terminando 2026 aún no ha comenzado.

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(Ver también: Preocupación por lo que está pasando en el nuevo estadio El Campín; ¿ya no se entrega en 2027?)

En dicho evento, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la obra ya cuenta con todos los permisos y ahora sí comenzará, agregando que ya no serán 50.000, sino 60.000 asistentes, con techo retráctil y mucho más.

Ahora, los bogotanos ya no creen tanto en dichas presentaciones, puesto que este es un proyecto que se viene anunciando desde 2023 y, hasta ahora, ni siquiera se ha comenzado.

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Cuántas presentaciones ha tenido El Campín

La primera vez que se habló del nuevo estadio fue el 13 de septiembre de 2023, cuando Claudia López hizo un evento anunciando que el escenario deportivo iba a ser remodelado para dejarlo “listo para un Mundial”. En aquella oportunidad, la alcaldesa aseguró que se iba a renovar el actual estadio, comenzando por occidental, luego oriental y finalmente las dos laterales.

Además, dijo que sería un proyecto de 3.5 años y que estaría listo a finales de 2027. Así lo anunció:

No más remodelaciones!

Vamos por #UnNuevoCampín para 45.000 espectadores, nuevo auditorio para nuestra @filarmonibogota para 2.500 espectadores y 174.000m2 de espacios culturales, deportivos, comercial y gastronómicos reverdecidos en pleno corazón de Bogotá!

Con la ‘APP Complejo… pic.twitter.com/xG3UuZ3N7f — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 14, 2023

Luego, el 6 de agosto de 2025 el alcalde Galán, ya con Sencia montado en el proyecto, hizo otro evento, anunciando que ya no se remodelaría el estadio actual, sino que se haría uno completamente nuevo en la zona oriental del actual escenario deportivo, es decir, donde estaba el Palacio del Colesterol y El Campíncito.

Después, el 4 de marzo de 2026 se hizo un evento en el que se puso la primera piedra del nuevo estadio, lo cual significaba el inicio de la obra. No obstante, desde ese momento pasaron siete meses y hasta ahora no se ha avanzado en absolutamente nada más, ya que faltaban permisos, adjudicaciones y más.

El último fue este 30 de septiembre, en el que se anunció que el espacio ahora será para 60.000 personas, que tendrá techo retráctil y que estará listo, no en diciembre de 2027, sino en diciembre de 2028. Además, que ya cuenta con todos los permisos para la construcción.

Bogotá va a tener el estadio que se merece: un estadio de talla mundial para más de 60 mil espectadores. Hoy anunciamos el inicio de la construcción del nuevo estadio de Bogotá. Será un estadio completamente nuevo, con techo retráctil, gradería sur retráctil automática para… pic.twitter.com/PS6Ere7V2O — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 30, 2026

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

Lo cierto es que los bogotanos no quieren más promesas incumplidas, sino hechos contundentes, pues lo que esperan es que este proyecto no quede vacío, sino que se avance con la idea de tener un mejor escenario deportivo y cultural en la zona oriental de la ciudad.

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