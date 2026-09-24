Por: VALORA ANALITIK

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Valora Analitik conoció que el megaproyecto de infraestructura cultural y deportiva de la capital colombiana, que tendrá con el nuevo estadio El Campín, entra en fase decisiva tras la confirmación de la firma encargada de la ejecución de las obras.

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Se trata de la multinacional PowerChina, que ha sido seleccionada como el contratista principal (especialista) para asumir el desarrollo del nuevo escenario deportivo de Bogotá.

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La compañía tiene un amplio historial de ejecución de proyectos en Colombia y el mundo, incluyendo 10 parques solares a nivel local, obras de Hidroituango, plantas de tratamiento de aguas residuales y hospitales. A nivel internacional, el alcance es mayor con centros de datos, condominios, hoteles, universidades y un estadio para 35.000 personas en Angola (África)

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Así las cosas, su elección para la adecuación del nuevo estadio El Campín se dará bajo la modalidad de contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction, que traduce Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción).

Con esta designación, el gigante asiático entregará la obra en formato «llave en mano», asumiendo la responsabilidad integral de los estudios técnicos finales, la consecución de suministros y la edificación del escenario.

Respaldo financiero para el nuevo estadio El Campín

Valora Analitik también conoció que la elección de PowerChina responde a la escala y complejidad del megaproyecto en la capital. Así mismo, y dada la envergadura de la intervención urbana, la estructuración requería un socio estratégico de alcance global que contara con el músculo financiero necesario y las credenciales operativas en megaobras de infraestructura masiva.

Al operar mediante el esquema EPC, el grupo internacional asumirá en su totalidad los riesgos asociados a la cadena de suministro, incluyendo la contratación de proveedores, la adquisición e importación de insumos y materiales clave, así como la mitigación de contingencias en los costos de construcción.

Proyección de mayor aforo para el nuevo estadio El Campín

Uno de los aspectos centrales en la evolución técnica del proyecto es la revisión de su capacidad máxima. Dentro de los esquemas y análisis en desarrollo, se proyecta elevar el aforo hasta los 60.000 asientos, superando los planteamientos iniciales.

Hay que tener en cuenta que la cifra definitiva del número de sillas para los asistentes quedará sujeta a la consolidación del diseño arquitectónico final y los estudios de ingeniería de detalle.

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Este medio pudo confirmar que la meta apunta a maximizar el aforo disponible para consolidar al complejo como uno de los centros de eventos y fútbol más importantes de América Latina.

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