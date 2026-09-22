La final femenina del fútbol colombiano quedó en medio de la discusión por el uso de El Campín. Independiente Santa Fe y Deportivo Cali tienen programado el partido de ida para este miércoles 23 de septiembre, a las 7:00 de la noche, pero el encuentro podría terminar disputándose en el estadio de Techo o incluso en Tunja por cuenta de la programación del escenario bogotano.

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Aunque Dimayor había establecido inicialmente que la final se jugaría en El Campín, Sencia, operador del estadio, solicitó que el compromiso sea trasladado a otro escenario deportivo debido a los trabajos relacionados con el montaje del concierto de BTS. La situación causó preocupación en Santa Fe, que necesita definir cuanto antes el escenario para organizar la logística del partido y la venta de boletería.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la discusión por la utilización de El Campín para eventos diferentes al fútbol. Sencia publicó un comunicado en el que defendió la programación del estadio y señaló que durante 2026 ya se han disputado 53 partidos de fútbol, con participación de Santa Fe, Millonarios y otros equipos, frente a cinco eventos culturales.

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Sobre la realización de eventos deportivos y culturales en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá, Sencia se permite informar a la ciudadanía que (adjunto comunicado): pic.twitter.com/CJ2ua2uxDF — Sencia (@SenciaBogota) September 22, 2026

La empresa también sostuvo que este tipo de actividades requieren una programación anticipada y que los grandes eventos internacionales se coordinan previamente con los clubes. Además, destacó el impacto económico que tuvieron eventos similares durante 2025, estimado en $656 millones de pesos.

La explicación, sin embargo, no evitó las críticas de aficionados en redes sociales. Algunos cuestionaron que un escenario históricamente asociado con el fútbol tenga una agenda cada vez más amplia de conciertos y otros eventos, debido a los efectos que esto puede tener sobre la programación de los partidos.

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

Ahora, el foco está puesto en la final femenina. Santa Fe y Deportivo Cali deben enfrentarse este miércoles 23 de septiembre a las 7:00 p. m., pero la sede sigue siendo el principal punto de discusión. Si finalmente se traslada, Techo (o Tunja) sería el escenario para el partido de ida de la definición del título.

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