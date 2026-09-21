La derrota de Atlético Nacional frente a Llaneros encendió las alarmas dentro del club, y el técnico Lucas González no tardó en lanzar un mensaje directo a sus dirigidos: quienes no estén al nivel que exige el equipo deberán esperar para tener minutos en cancha.

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En declaraciones recogidas tras el partido, González fue categórico al señalar que su método de trabajo se basa en el análisis y no en la intuición. El estratega dejó en claro que las rotaciones dentro del plantel no responderán a compromisos ni a cuotas de participación, sino exclusivamente al rendimiento individual de cada jugador.

🗨️”Yo no soy tonto y no voy a seguir rotando por rotar, ni poniendo jugadores que están por debajo del nivel que exige Nacional”, Lucas González. #ASColombia pic.twitter.com/uVgxDk2lna — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) September 21, 2026

El entrenador reconoció que hay futbolistas de calidad en el grupo, pero fue enfático en que la exigencia del club no admite concesiones. En sus palabras, las oportunidades pueden surgir cuando la cantidad de partidos obliga a mover el once, pero eso no será una puerta automática para quienes no estén respondiendo.

“Los jugadores merecen jugar porque son muy buenos. Las oportunidades se abren cuando hay muchos partidos seguidos, pero aquí hay que ganar cada partido. Así que si hay jugadores que en la evaluación nos damos cuenta que están por debajo del nivel, pues van a tener que esperar hasta que suban el nivel”, sentenció el DT.

El mensaje de González llega en un momento delicado para Nacional, que acaba de ceder puntos ante un rival directo en la tabla y necesita reaccionar para no alejarse de las posiciones de privilegio en la liga.

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Cuándo vuelve a jugar Nacional

Ahora, el equipo sabe que debe prepararse bien para el compromiso que viene, puesto que es uno de los más importantes del semestre. El próximo encuentro del conjunto antioqueño será vs. Millonarios el próximo jueves, 24 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot.

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