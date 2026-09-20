En la noche de este sábado, 19 de septiembre, se jugó una nueva edición del clásico más importante de México entre el Club América y Chivas de Guadalajara, un compromiso que siempre deja momentos para recordar porque la rivalidad es grande y ganar siempre será una prioridad.

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Dicho encuentro se jugó en el estadio Banorte de la Ciudad de México y los que comenzaron golpeando primero fueron los visitantes, pues en el primer tiempo marcaron dos goles por medio de Bryan González y Miguel Vásquez para darle la ventaja y cierta tranquilidad al equipo de rojo y blanco.

Por eso mismo, el técnico de las ‘Águilas’ tuvo que reaccionar e hizo cambios que le permitieron tener otra dinámica dentro de la cancha, como el ingreso de Óscar Perea y Miguel Ángel Borja, que vienen haciendo las cosas bastante bien.

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Sin embargo, lo que nadie esperaba es que sobre el minuto 70 del partido y apenas unos minutos después haber ingresado, Borja se reportaría con una pirueta espectacular para capturar un centro y mandar el balón al fondo de la red.

El jugador estaba metido en el área, recibió un centro del sector derecho de la cancha y al ver que el balón venía un poco atrás, hizo una chilena que cogió de la mejor manera y sorprendió a todos los aficionados, no solo del América, sino del fútbol mexicano.

Este fue el golazo de Miguel Ángel Borja:

¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! Miguel Borja con el primero a nuestro favor con una chilena increíble 🤯👌#ElClásicoDeMéxico pic.twitter.com/NFGNwFLubV — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026

Luego, apenas tres minutos después, el colombiano se ubicó bien dentro del área, recibió un pase y solo tuvo que empujarla para sellar el empate del compromiso.

Con estos dos goles, Borja ya suma tres anotaciones en solo dos encuentros, por lo que los aficionados ya lo piden en la alineación titular para que siga marcando diferencia en los distintos encuentros.

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Con este empate, el Club América quedó ubicado en la tercera posición del campeonato con 17 puntos, a solo dos del líder que es el Toluca.

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