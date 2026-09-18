Luego de jugados los cuartos de final, ya quedó definido cómo se jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2026, pues los favoritos siguen en competencia y hay un colado que al principio del torneo nadie tenía en consideración.

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(Ver también: Primera convocatoria de la Selección Colombia tras el Mundial, sin James y con varias sorpresas)

Los cuatro últimos equipos que siguen en competencia son:

Fluminense.

Palmeiras.

Estudiantes.

Flamengo.

Fluminense viene de dejar en el camino a Platense de Argentina, pues pese a perder en el compromiso de vuelta, la ventaja en la ida fue clave para quedarse con la clasificación a la siguiente ronda.

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Palmeiras, por su parte, supo mantener la tranquilidad y, en la definición desde el punto penalti, derrotó y eliminó a Liga de Quito de Ecuador en un partido muy complicado.

Estudiantes, por su parte, hizo la épica al dejar en el camino a Corinthians, pues Memphis Depay falló un penalti al último minuto y por eso le dejó la clasificación al cuadro argentino.

Finalmente, Flamengo no sufrió tanto y eliminó a Independiente del Valle de Ecuador, que hizo un gran esfuerzo, pero debido a un error de Aldair Quintana las ilusiones se apagaron.

Qué colombianos quedan en la Copa Libertadores

Así las cosas, los colombianos que siguen en competencia todavía en el torneo internacional son:

Jhon Arias de Palmeiras.

Kevin Serna en Fluminense.

Edwuin Cetré y Miguel Monsalve en Estudiantes.

Jorge Carrascal en Flamengo.

(Ver también: Filtran primera sorpresa en la convocatoria de la Selección Colombia; máxima figura no vendría)

Cuándo será la semifinal de la Copa Libertadores

De esta manera, los enfrentamientos de las semifinales serán:

Fluminense vs. Palmeiras.

Estudiantes vs. Flamengo.

Estos partidos serán, el de ida en la semana del 13 de octubre y el de vuelta, en la semana del 20 de octubre. Ambos encuentros prometen mucha emoción debido al nivel de los clubes, la calidad de jugadores que tienen, la historia e incluso la hinchada de cada institución.

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