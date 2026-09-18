En la tarde de este jueves, 17 de septiembre, el técnico argentino Néstor Lorenzo dio a conocer la primera lista de convocados luego del Mundial 2026, pues con el retiro del combinado nacional de jugadores como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, entre otros, se esperaba un recambio generacional muy importante.

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(Ver también: Primera convocatoria de la Selección Colombia tras el Mundial, sin James y con varias sorpresas)

De hecho, llamó a 26 futbolistas, de los cuales varios son caras completamente nuevas para los aficionados colombianos. Así fue la rueda de prensa de Néstor Lorenzo:

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Entre esos, hubo un nombre que llamó la atención y fue el del defensa Royer Caicedo, quien era poco conocido y que vestirá por primera vez la camiseta ‘Tricolor’ en la próxima fecha Fifa.

Quién es Royer Caicedo

Caicedo es un jugador de 20 años de edad, que mide 1.95 y es zurdo, lo cual ha gustado mucho y puede ser determinante en el combinado nacional.

Su carrera la comenzó en Atlético Nacional, haciendo todo el proceso de las fuerzas básicas y llegando hasta el equipo profesional, con el cual jugó ocho compromisos en la primera división en Colombia.

Debido al potencial mostrado, fue vendido al Cercle Brugge de la Liga de Bélgica a principio de 2026, equipo con el que firmó un contrato hasta 2029.

Esta temporada ya ha jugado dos compromisos, en los que ha mostrado buenas condiciones y por eso mismo es que el técnico argentino le puso un ojo para que sea un recambio a futuro de los habituales titulares del combinado nacional como lo son Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐝. 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐚𝐠𝐞𝐨𝐮𝐬. 𝐂𝐚𝐢𝐜𝐞𝐝𝐨. 🇨🇴 Royer Caicedo (19) tekende een contract tot 2029, met de optie op een extra seizoen. De linksvoetige centrale verdediger wordt ook meteen de eerste Colombiaan ooit die het Cercle-shirt zal dragen. 🔗… pic.twitter.com/IvXhyQn2TH — Cercle Brugge (@cercleofficial) February 2, 2026

(Ver también: Filtran primera sorpresa en la convocatoria de la Selección Colombia; máxima figura no vendría)

Cuándo juega la Selección Colombia

Cabe recordar que el combinado nacional tendrá tres partidos en la próxima fecha Fifa, que serán a finales de septiembre e inicio de octubre. Los compromisos, que se jugarán en Estados Unidos, serán:

Colombia vs. México: 26 de septiembre a las 8:00 de la noche en Baltimore, Estados Unidos.

26 de septiembre a las 8:00 de la noche en Baltimore, Estados Unidos. Colombia vs. Paraguay: 2 de octubre a las 7:00 de la noche en Nueva Jersey, Estados Unidos.

2 de octubre a las 7:00 de la noche en Nueva Jersey, Estados Unidos. Colombia vs. Perú: 6 de octubre a las 6:45 de la tarde en Miami, Estados Unidos.

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