La Selección Colombia comenzó oficialmente una nueva etapa después del retiro de James Rodríguez y la salida de otros referentes. Y aunque la convocatoria para los próximos amistosos ya fue anunciada, todavía queda una pregunta pendiente: ¿quién utilizará la camiseta número 10 que durante años llevó el cucuteño?

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Néstor Lorenzo habló este jueves sobre ese tema y dejó claro que el histórico dorsal no quedará guardado. Incluso bromeó con la posibilidad de llamar a Carlos ‘El Pibe’ Valderrama para ocuparlo.

La declaración se produjo dos días después de que James anunciara su retiro de la Selección Colombia, luego de 15 años defendiendo la camiseta nacional.

Lorenzo no confirmó quién será el nuevo 10 de Colombia, pero dio pistas

Aunque la pregunta apuntaba directamente al heredero de James, Lorenzo evitó señalar a un futbolista específico como dueño definitivo del dorsal.

El técnico argentino explicó que existen varios jugadores con capacidad para asumir esa responsabilidad y que los próximos partidos servirán precisamente para darle continuidad al proceso y evaluar nuevas alternativas.

“Hay jugadores que la van a usar y van a jugar bien”, manifestó Lorenzo.

El entrenador también destacó la importancia de entender el proceso de formación de los futbolistas que vienen de las categorías menores de la Selección.

“Yo siempre que hablo del proceso de nuestra Selección Colombia, también hay que entender el proceso de los jugadores, de los que vienen de Sub-15 y Sub-17. En esta lista hay varios de esos”, explicó.

La nueva convocatoria tiene 26 jugadores y presenta varias caras nuevas después del Mundial de 2026 y de la salida de referentes como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Por ahora, la Selección Colombia tendrá tres oportunidades para comenzar a probar alternativas. El equipo enfrentará a México el 26 de septiembre, a Paraguay el 2 de octubre y a Perú el 6 de octubre, en Estados Unidos.

La camiseta 10, entonces, seguirá en circulación. Lo que todavía no está definido es quién será el futbolista que termine convirtiéndola nuevamente en suya.

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