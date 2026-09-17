Luego de la participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que el combinado nacional salió en los octavos de final a manos de Suiza, ahora arranca un nuevo proceso de la mano del técnico argentino Néstor Lorenzo, pues la Federación Colombiana de Fútbol le renovó el contrato para que siga al frente del equipo de cara a la Copa América 2028 y la Copa del Mundo 2030.

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Sin embargo, este proceso no será como el anterior, puesto que varios futbolistas ya cumplieron la edad y han tomado la decisión de dar un paso al costado, como el caso de James Rodríguez, por poner un ejemplo.

Por eso es que la publicación de la primera convocatoria luego de la Copa del Mundo despertó tanta expectativa, puesto que se esperaban nombres completamente diferentes y novedosos para iniciar este nuevo camino.

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Convocatoria de la Selección Colombia

Así las cosas, en un evento que se llevó a cabo en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, el entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados que jugarán los siguientes encuentros.

Estos son los llamados por el técnico: Álvaro Montero, Kevin Mier, Aldair Quintana, Daniel Muñoz, Álvaro Angulo, Dávinson Sánchez, Edier Ocampo, Jhon Lucumí, Kevin Andrade, Roger Caicedo, Samuel Velásquez, Daniel Arcila, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Jhon Arias, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Kevin Castaño, Matías Orozco, Richard Ríos, Yaser Asprilla, Carlos Gómez, Juan Camilo Durán, Kevin Viveros, Luis Suárez, Óscar Perea.

🎥 ¡Los 26 jugadores convocados por parte de nuestro técnico, Néstor Lorenzo para la fecha FIFA! 👔🎙️⚽#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/d2DMLMJh4t — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 17, 2026

Así, hay varios jugadores que tendrán su primera experiencia en el ámbito internacional, en unos partidos que prometen ser muy entretenidos y llamativos.

(Ver también: EE. UU. ya no sería sede de la Copa América 2028; apareció duro rival y volvería a Sudamérica)

Cuándo juega la Selección Colombia

Cabe recordar que el combinado nacional tendrá tres partidos en la próxima fecha Fifa, que serán a finales de septiembre e inicio de octubre. Los compromisos, que se jugarán en Estados Unidos, serán:

Colombia vs. México: 26 de septiembre a las 8:00 de la noche en Baltimore, Estados Unidos.

26 de septiembre a las 8:00 de la noche en Baltimore, Estados Unidos. Colombia vs. Paraguay: 2 de octubre a las 7:00 de la noche en Nueva Jersey, Estados Unidos.

2 de octubre a las 7:00 de la noche en Nueva Jersey, Estados Unidos. Colombia vs. Perú: 6 de octubre a las 6:45 de la tarde en Miami, Estados Unidos.

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