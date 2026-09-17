Luego de dos meses desde que terminó el Mundial, la Selección Colombia se volverá a reunir en los próximos días para disputar la penúltima fecha Fifa del año, en la que se medirá con equipos que están en un gran nivel como lo son México, Perú y Paraguay.

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Ante esto, el técnico Néstor Lorenzo, que renovó su contrato y liderará al equipo por los próximos cuatro años, citó a una rueda de prensa este jueves en Bogotá con la idea dar a conocer la convocatoria para esos encuentros.

En dicha lista se esperan varias sorpresas, pues ya sin James y otras figuras se pretende que pruebe a jugadores nuevos que puedan ser importantes de cara a la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

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Ahora, dentro de la lista hay una posición que preocupa a los aficionados y es con respecto a la delantera, pues aunque la temporada aún es joven, varios han estado faltos de gol con sus respectivos clubes.

Por ejemplo, el primero es Jhon Jáder Durán, delantero del Benfica que podría regresar al combinado nacional luego de más de un año. Pese a que estuvo en la prelista del Mundial, al final no fue y ahora podría ser llamado nuevamente.

Sin embargo, todavía no ha podido demostrar todo su potencial en el equipo portugués, teniendo en cuenta que lleva 170 minutos jugados en la campaña y solo ha sumado un gol, que fue contra el Casa Pia.

Por otro lado, en la misma liga, aparece Luis Suárez, quien no tuvo un buen Mundial, pero igual sigue demostrando que está en un buen nivel en clubes. Actualmente, en 445 minutos jugados ha marcado seis goles, de los cuales cinco han sido en la Liga de Portugal y el restante en el debut de la Champions League.

Por su parte, el delantero ‘Cucho’ Hernández, jugador del Betis, ha jugado más de 300 minutos en España, pero solo ha marcado un gol, que fue contra el Villarreal en la más reciente jornada del campeonato.

Jhon Córdoba, quien también estuvo en el Mundial, no ha tenido un buen rendimiento, puesto que ha jugado 388 minutos y solo ha marcado un gol, que fue contra el Sovetov hace tres jornadas.

Finalmente, el otro que podría estar en el radar es Rafael Santos Borré, de River Plate, quien también solo ha marcado un gol desde que regresó al equipo argentino.

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De esta manera, queda ver qué jugadores cita finalmente Lorenzo, pues las otras alternativas, que tienen un mejor promedio de gol, pero no han sido tenidos en cuenta por el argentino, son Kevin Viveros, Cambindo, Rodallega, Alfredo Morelos y más.

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