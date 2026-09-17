Luis Díaz no hará parte de la convocatoria de la Selección Colombia para la fecha Fifa de septiembre y octubre. Así lo reveló el periodista Juan Felipe Cadavid, quien explicó que la decisión proviene del propio cuerpo técnico del combinado nacional, que prefiere que el extremo del Bayern Múnich se mantenga bien en la temporada con su club antes de sumarse a los compromisos de la ‘Tricolor’.

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De acuerdo con lo señalado por el periodista, los integrantes del cuerpo técnico ya sostuvieron una charla directa con el futbolista. El mensaje fue claro: que aproveche este período para afinar su forma física con el equipo alemán y que cuando sea necesario, volverá a ser llamado.

La revelación surgió en el marco de una comparación con James Rodríguez, otro de los referentes históricos del fútbol colombiano. Mientras el caso del mediocampista giraba en torno a su disposición permanente para estar en cada convocatoria, el de Díaz apunta en una dirección distinta: su ausencia responde a una planificación técnica y no a conflictos con la dirección del equipo.

La noticia despertó debate entre los hinchas, pues Díaz es uno de los futbolistas más determinantes del esquema colombiano y su ausencia en tres partidos consecutivos no es un asunto menor de cara al calendario de clasificatorias.

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Cuándo juega la Selección Colombia

Cabe recordar que el combinado nacional tendrá tres partidos en la próxima fecha Fifa, que serán a finales de septiembre e inicio de octubre. Los compromisos, que se jugarán en Estados Unidos, serán:

Colombia vs. México: 26 de septiembre a las 8:00 de la noche en Baltimore, Estados Unidos.

26 de septiembre a las 8:00 de la noche en Baltimore, Estados Unidos. Colombia vs. Paraguay: 2 de octubre a las 7:00 de la noche en Nueva Jersey, Estados Unidos.

2 de octubre a las 7:00 de la noche en Nueva Jersey, Estados Unidos. Colombia vs. Perú: 6 de octubre a las 6:45 de la tarde en Miami, Estados Unidos.

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