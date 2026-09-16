Por: Gol Caracol

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James Rodríguez decidió cerrar un capítulo fundamental de su carrera deportiva tras anunciar su retiro de la Selección Colombia. El jugador cucuteño, protagonista de incontables momentos que llenaron de orgullo y emoción a los aficionados colombianos, manifestó su determinación después de la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa del Mundo. Como reveló Noticias Caracol, el ‘10’ consideró que este era el momento oportuno para dar un paso al costado, reconociendo así que el ciclo con la camiseta tricolor había concluido para él.

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Inmediatamente después de su anuncio, las redes sociales se inundaron de mensajes de respaldo, reconocimiento y agradecimiento para James Rodríguez. Numerosos colegas, seguidores y personalidades del deporte expresaron su admiración por el legado que deja en la historia reciente del fútbol colombiano, donde, con talento y sacrificio, hizo vibrar a todo un país. Entre los reconocimientos más sentidos estuvo el de Matheus Uribe, mediocampista que conoció a James desde las divisiones formativas, resaltando el vínculo más allá de lo profesional. Uribe, en su cuenta oficial de Instagram, escribió: “Hay amistades que el fútbol te regala y que terminan siendo mucho más grandes que el mismo fútbol. Nos conocemos desde los 13 años. Éramos dos pelados con sueños enormes, sin imaginar todo lo que la vida y esta profesión nos iban a permitir vivir”.

El mensaje de Matheus Uribe no solo alude a los logros compartidos, sino que también reconoce que el camino no siempre fue fácil. Como explicó él mismo, compartieron desde el año 2016 vivencias únicas al interior de la Selección Colombia: concentraciones, viajes, partidos y también experiencias difíciles como críticas, lesiones y derrotas. Uribe enfatizó en la entrega y la pasión de James Rodríguez, destacando su papel como líder, padre y amigo. El mediocampista subrayó que más allá del futbolista que conquistó al país y al mundo, pudo conocer a la persona que estuvo detrás de los éxitos, y agradeció que la vida los haya cruzado en la selección nacional.

Con su retiro, queda la huella de un deportista que supo ganarse el cariño y el respeto de sus colegas y de una nación entera, mientras que su legado continúa inspirando a las nuevas generaciones de jugadores colombianos.

¿Por qué James Rodríguez decidió retirarse de la Selección Colombia?

De acuerdo con Noticias Caracol, James Rodríguez tomó la decisión de retirarse de la Selección Colombia tras la eliminación en los octavos de final de la Copa del Mundo. Consideró que era el momento adecuado para cerrar su ciclo en el equipo nacional luego de varios años de alegrías y desafíos.

¿Qué impacto tuvo la relación entre James Rodríguez y Matheus Uribe en la Selección Colombia?

Según publicaciones en la cuenta oficial de Instagram de Matheus Uribe, la relación de camaradería y respeto entre ambos jugadores influyó significativamente en el ambiente del vestuario de la Selección Colombia, permitiendo afrontar juntos tanto los éxitos como las dificultades y fortaleciendo los lazos más allá del ámbito profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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