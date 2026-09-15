Por: CENET

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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, lidera una profunda estrategia de recorte al gasto público para controlar el crecimiento de las obligaciones estatales y reducir la presión sobre el endeudamiento. En entrevista con Noticias Caracol, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, reveló la magnitud de este ajuste, que contempla una reducción superior a 40 billones de pesos entre 2026 y 2027, basada en tres pilares: austeridad, nuevo marco fiscal y estímulo al crecimiento económico.

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De acuerdo con Gómez Martínez, el origen del ajuste está en la revisión del presupuesto heredado de la administración anterior. Según indicó, el Congreso devolvió en su momento el proyecto presentado debido a un déficit de recursos inicialmente calculado en 30 billones de pesos. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda identificó que el desbalance real ascendía a 60 billones de pesos, pues los ingresos previstos no alcanzaban para cubrir los gastos programados.

El jefe de Hacienda expuso que para el año 2026 ya se han implementado recortes de 22 billones y en 2027 se prevé un ajuste adicional de 21,4 billones, sumando más de 43 billones en el bienio. En términos del producto interno bruto, los recortes representan el 1 % anual en cada periodo, buscando una gestión eficiente de los recursos estatales.

Las acciones se concentran principalmente en las compras y adquisiciones gubernamentales, uno de los rubros más relevantes y susceptibles de ser ajustados a corto plazo. Gómez Martínez detalló que dentro de este componente se incluyó una disminución de 2,8 billones en bienes y servicios, ejemplificando con gastos en computadores, papelería, insumos eléctricos y otros elementos administrativos básicos para la operación de las entidades públicas.

El segundo foco de ajuste corresponde a ‘otras transferencias’, categoría que agrupa obligaciones derivadas de más de 260 leyes que comprometen partidas específicas del Presupuesto General de la Nación. Estas regulaciones, según el ministro, restringen el margen de acción del Gobierno, pues destinan recursos a finalidades previamente establecidas por disposiciones legales.

La estrategia del Ministerio contempla, además, reducir la necesidad de endeudamiento, lo que dependerá en buena medida de la confianza de los mercados internacionales sobre la viabilidad del plan de austeridad. Para ello, Gómez Martínez detalló una hoja de ruta dividida en tres pasos: primero, la aprobación del presupuesto; segundo, la presentación de la denominada Ley de Rescate de la economía, dirigida a profundizar en la reducción del gasto; y en tercer lugar, la formulación de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que incluirá medidas para estimular el crecimiento económico.

Un mecanismo destacado por el ministro es la ampliación del esquema de ‘obras por impuestos’, que permite a empresas destinar sus obligaciones tributarias a la ejecución de proyectos en sus municipios. Esta medida busca reforzar el crecimiento económico mientras se avanza en la consolidación fiscal y la reducción del gasto público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el esquema de obras por impuestos mencionado en la estrategia del Gobierno?

El mecanismo de ‘obras por impuestos’, según explicó el ministro de Hacienda, permite que las empresas que tienen obligaciones tributarias puedan invertir directamente en la realización de obras en vez de entregar el pago correspondiente al Estado. Esta herramienta, que actualmente solo está disponible en un grupo reducido de municipios, se busca ampliar a todo el país como parte de las alternativas para dinamizar el crecimiento económico durante la implementación de la política de austeridad.

¿Cuáles son los principales rubros afectados por el recorte al gasto público anunciado para 2026 y 2027?

De acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda, los principales rubros impactados serán las compras y adquisiciones gubernamentales —como bienes, papelería, servicios y equipos— y las denominadas ‘otras transferencias’, que agrupan obligaciones generadas por más de 260 leyes vigentes. Estos dos frentes concentran la mayor parte de los ajustes contemplados en la estrategia para estabilizar las finanzas estatales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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