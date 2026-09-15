Por: CENET

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Las comisiones económicas conjuntas del Congreso definieron el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027, fijándolo en 634,9 billones de pesos. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, esta cifra constituye un punto de partida, pues el proyecto aún necesita ajustes antes de convertirse en la versión definitiva. Durante la discusión, Gómez agradeció el respaldo del Congreso, aunque fue claro al señalar que este presupuesto no es el que el Gobierno habría preferido presentar originalmente, sino el máximo posible dadas las condiciones actuales de las finanzas públicas. “Este no es el presupuesto con el cual hubiera querido iniciar el mandato, pero es el presupuesto que podemos permitirnos, dadas las condiciones en las que está la economía nacional”, expresó.

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Gómez resaltó que el trámite legislativo permitirá alterar la composición del presupuesto, con el objetivo de responder a las prioridades gubernamentales. El ministro enfatizó especialmente la necesidad de reducir la deuda pública y el nivel de burocracia, al tiempo que se impulsa la inversión. También advirtió, en diálogo con las comisiones económicas, que persiste un problema de rigidez presupuestal que limita la flexibilidad para acomodar cambios de coyuntura, tema que se arrastra desde hace décadas. Según explicó, el estatuto de presupuesto vigente data de 1996, momento muy distinto en la evolución económica del país.

El ministro recordó además que las reformas tributarias realizadas desde 1991, un total de 21, no han logrado solventar los problemas de ingresos del Estado, por lo cual considera necesario impulsar cambios sustantivos en la normativa tributaria y presupuestal. “Por eso necesitamos hacer reformas, este es un primer paso, pero todo camino empieza por un primer paso”, aseguró Gómez. Las próximas semanas estarán marcadas por el trabajo conjunto de Hacienda y los ponentes del proyecto para elaborar una ponencia que permita presentar un presupuesto más satisfactorio.

Uno de los factores más preocupantes, según Gómez, es el alto endeudamiento del país: “Un niño que nace hoy en Colombia ya tiene una deuda de 23 millones de pesos”, declaró, subrayando la gravedad del desafío fiscal. El Ejecutivo apunta a enfrentar esta problemática mediante austeridad y el impulso al crecimiento económico.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, valoró la aprobación del monto, resaltando la importancia de concertar decisiones entre Ejecutivo y Congreso. Lara afirmó que la cifra votada implica un reconocimiento explícito de los retos de gasto y deuda, y adelantó que el Gobierno y el Congreso trabajarán juntos para hacer un recorte de gasto significativo en los próximos dos meses. Además, anunció la radicación próxima de un proyecto de acto legislativo para permitir que congresistas postulen proyectos de inversión regional y actualicen las reglas sobre conflicto de interés en el legislativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el monto total aprobado para el Presupuesto General de la Nación en 2027?

El monto aprobado por las comisiones económicas conjuntas del Congreso para el Presupuesto General de la Nación en 2027 es de 634,9 billones de pesos. Esta cifra fue respaldada por los ministros de Hacienda e Interior, quienes señalaron que aún será objeto de ajustes antes de su aprobación definitiva.

¿Qué significa la rigidez presupuestal y cómo afecta a la economía del país?

La rigidez presupuestal, según el ministro de Hacienda, hace referencia a la dificultad de modificar la estructura del presupuesto para adaptarlo a nuevos contextos económicos. Este fenómeno se debe, entre otras razones, a normas vigentes desde 1996, que limitan la flexibilidad de la política fiscal y dificultan el ajuste eficiente frente a situaciones cambiantes en la economía nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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