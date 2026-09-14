Por: El Espectador

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Colombia ya fue protagonista de movimientos diplomáticos en Washington, D. C., tras su adhesión al Escudo de las Américas, aunque las consecuencias concretas para el país todavía están por definirse. Este lunes, la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, sostuvo una reunión clave con Kristi Noem, quien funge como enviada especial del presidente Donald Trump para esta estrategia internacional dedicada a combatir el crimen organizado transnacional, según información de la Embajada de Colombia en Estados Unidos.

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Este encuentro se produjo en la oficina de Noem, en medio de una intensa agenda de trabajo de la diplomática colombiana con representantes del gobierno estadounidense. En el marco de sus funciones, Araújo también presentó credenciales y mantuvo conversaciones con delegados del Departamento de Guerra de la actual administración. Al igual que en oportunidades anteriores, estos diálogos han sido fundamentales para articular la cooperación bilateral en temas de seguridad regional.

Tal como informó la Embajada de Colombia, “El encuentro se centró en avanzar las prioridades definidas por el presidente Abelardo de la Espriella para la relación bilateral, fortalecer los esfuerzos conjuntos contra las organizaciones narcoterroristas y consolidar las condiciones de seguridad y estabilidad necesarias para impulsar la inversión, el crecimiento y la prosperidad”. En esta reunión, Noem aseguró que Estados Unidos está dispuesta a “profundizar el diálogo con el sector privado y promover una mayor inversión en Colombia”. Por su parte, el canciller Omar Bula ha reiterado que la diplomacia comercial y económica, así como el apoyo a empresas colombianas y la creación de empleo, son principios esenciales de su gestión.

La seguridad, sin embargo, continúa siendo el eje transversal en los vínculos bilaterales. Posterior al intercambio con Noem, Araújo participó en una reunión del Escudo de las Américas en la que también estuvo presente el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. El objetivo de dicho encuentro fue fortalecer la cooperación regional en desafíos de seguridad y transformar las nuevas alianzas en resultados prácticos.

Pese a los avances diplomáticos, aún no son públicos los detalles del acuerdo firmado entre el ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Se mencionan posibles operaciones conjuntas en territorio colombiano y ecuatoriano, tema que, como aclaró el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, requeriría autorización previa del Legislativo colombiano. Anteriormente, Noem ya ha dialogado con funcionarios colombianos sobre temas como comercio, narcotráfico y seguridad fronteriza, lo que evidencia una trayectoria de relaciones intergubernamentales que continúa evolucionando conforme cambian los gobiernos y contextos políticos.

¿Qué implicaciones tiene la entrada de Colombia al Escudo de las Américas?

La adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, de acuerdo con la Embajada de Colombia y declaraciones de los principales funcionarios involucrados, implica avanzar en prioridades bilaterales como la lucha contra el crimen organizado transnacional, el fortalecimiento de la seguridad y la promoción de la inversión. Aunque todavía no hay claridad total sobre las acciones concretas, los diálogos recientes revelan intenciones de cooperación militar y comercial con Estados Unidos y otros actores regionales, teniendo como condición el respeto al marco legal colombiano.

¿Qué requisitos existen para la presencia de tropas estadounidenses en territorio colombiano?

Según ha señalado el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, cualquier despliegue de tropas estadounidenses en territorio colombiano necesitaría la aprobación previa del órgano legislativo nacional. Esta disposición garantiza que las operaciones conjuntas o de cooperación militar previstas en los acuerdos con Estados Unidos cumplan con las disposiciones legales y el debido control institucional dentro de Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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