Por: El Espectador

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La Estatua de la Libertad es uno de los símbolos más reconocidos de la cultura estadounidense, pero, como lo explica la exposición temporal en el Museo de Orsay, pocos conocen que su autor fue el francés Auguste Bartholdi y no el conocido ingeniero Gustave Eiffel, quien solo diseñó su estructura interna. Bartholdi, apasionado por los grandes retos, se propuso crear la que, en su tiempo, se convirtió en la escultura más grande del mundo. De acuerdo con los curadores de la muestra, François Blanchetière y Juliette Chevée —quienes lideran los departamentos de escultura en el Museo de Orsay y en el Museo Bartholdi de Colmar, respectivamente—, la leyenda que rodea a la obra opacó durante décadas el nombre de su creador.

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La exhibición, titulada 'Auguste Bartholdi. La Liberté éclairant le monde', conmemora el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos (1776). Aunque el proyecto nació para los festejos del primer centenario en 1876, la inauguración del monumento se produjo diez años después, el 28 de octubre de 1886. Según declaraciones de Chevée recogidas este lunes por la prensa, es paradójico que el monumento sea universalmente famoso, pero los orígenes de la estatua y la identidad de Bartholdi se hayan desdibujado tras su muerte.

La exposición está compuesta por seis secciones que recorren la vida de Bartholdi y la génesis del proyecto. El punto de partida fue una cena en la que el jurista Édouard Laboulaye, un defensor del republicanismo liberal, sugirió crear un homenaje a la amistad franco-estadounidense basado en los valores del derecho. A diferencia de la representación más combativa de la libertad en el cuadro ‘La Libertad guiando al pueblo’ de Eugène Delacroix, la obra de Bartholdi, llamada originalmente ‘La Liberté éclairant le monde’ (‘La libertad iluminando el mundo’), sostiene en una mano una antorcha que representa la luz y en la otra, las tablas de la ley.

Importante es la puntualización de Blanchetière sobre que la estatua no fue un obsequio institucional entre estados, sino resultado de una colecta entre ciudadanos franceses. La campaña para recaudar fondos incluyó hechos como el envío de la mano con la antorcha a la Exposición Universal de Filadelfia en 1876 y la exhibición del busto en París. El montaje se hizo en Francia y después la estatua fue desmontada y enviada a Estados Unidos, donde esperó a que los propios estadounidenses, impulsados por el magnate Joseph Pulitzer, financiaran y construyeran el pedestal.

Con el tiempo, la estatua fue perdiendo su significado original de símbolo de hermandad entre los pueblos y se consolidó como emblema exclusivamente estadounidense y de la ciudad de Nueva York.

¿Quién fue Auguste Bartholdi y qué papel tuvo en la creación de la Estatua de la Libertad?

Auguste Bartholdi fue un escultor francés nacido en 1834 que concibió y dirigió la construcción de la Estatua de la Libertad. Aunque la estructura interna fue diseñada por Gustave Eiffel, Bartholdi fue el autor intelectual y artístico de toda la obra, desde su concepto inicial hasta su ensamblaje final, como muestra la exposición en el Museo de Orsay.

¿Cómo se financió y construyó la Estatua de la Libertad según las fuentes del Museo de Orsay?

De acuerdo con la información presentada por el Museo de Orsay, la estatua se financió mediante una campaña de colecta entre particulares en Francia y Estados Unidos. No fue una donación oficial entre estados, sino un obsequio ciudadano. Diversas estrategias de comunicación, incluido el apoyo del periodista Joseph Pulitzer en Estados Unidos, permitieron completar la obra y erigir el pedestal en Nueva York.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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