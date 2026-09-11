Por: El Espectador

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Lucien Smith, un artista reconocido por su enfoque innovador y actitud desenfadada, falleció a los 37 años, noticia confirmada por Bill Powers, propietario de Half Gallery en Manhattan, donde Smith tuvo su primera exposición individual en 2012. No se divulgaron más detalles sobre su muerte. Smith alcanzó la fama rápidamente; apenas salía de la escuela de arte Cooper Union en Nueva York cuando su pintura "Hobbes, The Rain Man, and My Friend Barney/Under the Sycamore Tree" de 2011 —un paisaje inspirado en el universo de Winnie Pooh— se vendió por 389.000 dólares en una subasta de Phillips, marcando el inicio de una carrera fulgurante, pero también controvertida.

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El éxito instantáneo se consolidó en 2014, cuando una pintura de su serie Rain se vendió por cerca de 370.000 dólares en Sotheby’s, según los datos consignados en el texto. Estas obras, elaboradas con extintores de incendios para simular gotas de lluvia, son un ejemplo del carácter experimental de Smith. T: The New York Times Style Magazine lo perfiló como un joven prodigio, y la sección de Estilo del Times lo definió como un artista que evolucionó desde exponer ready-mades —objetos ya existentes utilizados en el arte— a crear grandes lienzos para coleccionistas de renombre. Su exposición "A Clean Sweep" en la Suzanne Geiss Company exploraba la nostalgia y los cambios urbanos de Nueva York con elementos rescatados de las calles.

Smith fue incluido en la lista “30 Under 30” de Forbes tanto en 2013 como en 2014, con descripciones que celebraban la creatividad desbordante y el uso de materiales poco convencionales como periódicos y moldes de aluminio para tartas. Sin embargo, el fenómeno del “zombie formalismo”, término criticado por Walter Robinson en Artspace, marcó un periodo de cuestionamientos; la crítica señalaba el riesgo de crear arte decorativo carente de profundidad, favorecido por la especulación del mercado. Pronto, los precios de Smith descendieron, evidenciando la volatilidad del éxito precoz.

El propio Smith reconoció, en entrevistas recopiladas en Vanity Fair y la revista Office, una crisis personal y profesional derivada de la rapidez de su ascenso: lo que comenzó como una pasión terminó convertido en una rutina mercantilizada. El artista, hijo de un creador y una diseñadora de moda, buscó refugio lejos del bullicio neoyorquino y fundó Serving the People, una organización para apoyar a artistas emergentes. El año pasado, relanzó FOOD, un centro artístico y restaurante, pero nuevamente enfrentó incertidumbre, pues este cerró hasta nuevo aviso poco antes de su muerte, según Eater. Lucien Smith deja preguntas abiertas sobre la autenticidad, la fugacidad del reconocimiento y el precio de la creatividad en el mundo actual.

¿Por qué Lucien Smith fue una figura tan controversial en el mundo del arte contemporáneo?

Lucien Smith fue visto como un fenómeno por su éxito temprano y precios altos en subastas, pero eso también atrajo críticas sobre la superficialidad y especulación en torno a su obra, especialmente tras ser asociado con el llamado “zombie formalismo”, una corriente acusada de priorizar la moda sobre la profundidad artística, según Artspace y el análisis de Walter Robinson mencionado en el texto.

¿Qué impacto tuvo el fenómeno del ‘zombie formalismo’ en la carrera de Lucien Smith?

El ‘zombie formalismo’ implicó una vuelta a la abstracción decorativa apreciada por comerciantes y coleccionistas, pero poco valorada por expertos. Este fenómeno generó una ola especulativa que después decayó, afectando los precios y prestigio de la obra de Lucien Smith, lo que lo llevó a una crisis personal y profesional según relató en entrevistas para Vanity Fair y Office.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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