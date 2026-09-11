Por: El Espectador

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Colombia se prepara para una participación destacada en la edición 51 del Festival Internacional de Cine de Toronto, conocido como TIFF por sus siglas en inglés. La cita, que se realizará del 10 al 20 de septiembre, contará con una delegación colombiana compuesta por 32 representantes, una de las más significativas en la historia reciente del país en este evento, que se posiciona como el festival de cine abierto al público más grande del mundo, según ha destacado la organización, con una proyección de hasta 500.000 asistentes.

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En esta edición del TIFF, la presencia nacional está repartida en varios frentes de exhibición y negocios. La sección Centrepiece, que este año incluyó 54 largometrajes provenientes de 50 países, tendrá el estreno mundial de tres producciones que cuentan con participación colombiana: El bovino de los cuernos curvos, dirigida por Omar E. Ospina Giraldo; Después de Elena, de Shawn Garry, y Donde comienza el río, de Juan Andrés Arango. A ellas se suma La violinista, una coproducción animada que involucra a Singapur, España, Italia y Francia, con la colaboración de la empresa colombiana Bombillo Amarillo.

Colombia también resalta en el apartado de documentales. “Por arte de magia”, de Melissa Saavedra Gil, fue seleccionada en la categoría TIFF Docs y estará acompañada por el estreno de The Last Photograph, de Zack Snyder. Cabe mencionar que esta última utilizó locaciones nacionales y fue respaldada por Jaguar Bite, empresa colombiana que accedió a los beneficios del Certificado de Inversión Audiovisual (CINA).

Además, siete productores asistirán al festival con apoyo del Plan Integral de Promoción Internacional del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) y del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) a través de Rumbo Internacional. Este grupo está integrado, entre otros, por Marco Vélez Esquivia, Juan Carvajal y Carlos Osuna, quienes llevarán sus proyectos a Toronto en busca de contactos estratégicos y visibilidad.

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En el componente empresarial, siete compañías fueron seleccionadas por la Comisión Fílmica de Colombia (CFC) para participar en “TIFF: The Market”. Proimágenes, la entidad promotora, informó que buscan acuerdos de financiación, distribución y circulación internacional. Entre ellas figuran Burning SAS, Studio Aymac SAS y Jaguar Bite SAS, entre otras. Paralelamente, Colombia compartirá espacio con Cinema do Brasil en el stand C6, con una agenda que incluye reuniones estratégicas y un desayuno de networking titulado “Brasil+Colombia” el 12 de septiembre, para aprovechar oportunidades de coproducción y financiamiento internacional con productores de países como España, Puerto Rico y Canadá.

¿Cuáles son las películas colombianas que tendrán estreno mundial en el TIFF 2024?

En la sección Centrepiece del Festival Internacional de Cine de Toronto, Colombia estará representada por tres producciones que tendrán su estreno mundial: El bovino de los cuernos curvos, de Omar E. Ospina Giraldo; Después de Elena, de Shawn Garry; y Donde comienza el río, de Juan Andrés Arango. Además, la empresa Bombillo Amarillo participa en la coproducción animada La violinista, sumando así cuatro proyectos con participación nacional en esta importante vitrina internacional.

¿Qué es el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) y cómo beneficia a la industria cinematográfica colombiana?

El Certificado de Inversión Audiovisual, conocido como CINA, es un incentivo que se otorga a las producciones audiovisuales realizadas en Colombia. En el caso del TIFF, la película The Last Photograph de Zack Snyder fue rodada en escenarios colombianos y contó con el apoyo de la empresa Jaguar Bite, que recibió los beneficios del CINA. Este certificado facilita la llegada de inversiones extranjeras, promueve la producción local y permite que la industria audiovisual colombiana gane relevancia en grandes festivales internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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