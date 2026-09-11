Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, volvió a ser noticia luego de que circularan imágenes de uno de sus traslados a los juzgados de Ibagué, donde cumple una condena de prisión.

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La situación causó sorpresa y comentarios divididos entre usuarios de redes sociales, debido al fuerte esquema de seguridad utilizado durante el desplazamiento de la ‘influencer’ desde el centro penitenciario hasta el complejo judicial.

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En las imágenes difundidas por usuarios en redes sociales se observa a Barrera Rojas siendo trasladada por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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La mujer aparece con esposas en las manos y elementos de sujeción en los pies, además de estar encadenada durante el recorrido hacia los juzgados ubicados en inmediaciones de la avenida Ambalá con calle 69, en el sector de Los Arrayanes.

El procedimiento llamó especialmente la atención por las medidas de seguridad implementadas para su ingreso y posterior salida del despacho judicial, así como por las restricciones de movilidad utilizadas durante el traslado.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y provocaron opiniones encontradas entre quienes cuestionaron las condiciones del procedimiento y quienes consideraron que hacen parte de los protocolos de seguridad penitenciaria.

¿Por qué ‘Epa Colombia’ está detenida en Ibagué?

Daneidy Barrera Rojas fue trasladada desde Bogotá hacia Ibagué el pasado 7 de agosto, luego de permanecer recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía en la capital del país.

Según la información suministrada sobre su traslado, la decisión se produjo en medio de cuestionamientos relacionados con los presuntos beneficios que habría recibido durante su permanencia en el centro de detención de Bogotá.

Posteriormente, fue enviada al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (Coiba) de Picaleña, establecimiento de mediana seguridad en el que continúa privada de la libertad. La creadora de contenido cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.

Los hechos por los que fue condenada ocurrieron durante las manifestaciones de noviembre de 2019, cuando Barrera Rojas protagonizó actos de vandalismo contra instalaciones de TransMilenio en Bogotá.

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Desde entonces, su situación judicial ha generado amplio interés público, especialmente por tratarse de una figura con millones de seguidores en redes sociales.

Por ahora, las imágenes de su traslado en Ibagué continúan generando debate entre los internautas, mientras la influencer permanece privada de la libertad y atiende los asuntos judiciales relacionados con su condena.

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