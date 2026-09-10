La presentación de Carín León que estaba programada para esta noche en Sphere, en Las Vegas (Estados Unidos), tuvo que ser reprogramada por un contratiempo ocurrido durante el traslado del artista.

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El anuncio fue hecho mediante un comunicado oficial, en el que se explicó que la decisión estuvo relacionada con la necesidad de priorizar la seguridad de del artista y de su equipo. Por ahora, no se entregaron detalles sobre la naturaleza del inconveniente que se presentó durante el desplazamiento.

Sphere es uno de los principales escenarios de espectáculos de Las Vegas, Nevada, y se caracteriza por sus experiencias audiovisuales inmersivas. Allí estaba previsto el show que finalmente no podrá llevarse a cabo en la fecha inicialmente anunciada.

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La organización estableció como nueva fecha el 15 de septiembre de 2027. Los seguidores que ya tienen sus entradas no deberán comprar nuevos boletos, pues las localidades adquiridas para la presentación de esta noche serán válidas para el espectáculo reprogramado.

Opciones para quienes no puedan asistir a nueva fecha de Carin León en Las Vegas

Los asistentes que no tengan disponibilidad para la nueva fecha podrán solicitar la devolución del dinero correspondiente a sus entradas.

El reembolso deberá tramitarse directamente en el punto de compra original y habrá un plazo de 30 días para solicitarlo. La organización indicó que esta alternativa estará disponible para quienes no puedan asistir al evento del próximo año.

El comunicado cerró con un mensaje de disculpas por los inconvenientes ocasionados y un agradecimiento a los seguidores por la comprensión, la paciencia y el apoyo ante el cambio de fecha.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.