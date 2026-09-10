Carolina Ramírez volverá a interpretar a Yeimy Montoya, uno de los personajes más recordados de ‘La Reina del Flow‘, durante la gira de ‘La Reina del Flow’ en Concierto por Latinoamérica. La actriz tendrá una participación especial en el espectáculo, que ya conquistó al público en España con más de 120.000 asistentes.

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El regreso de Ramírez permitirá que los seguidores de la producción vuelvan a ver sobre el escenario a algunos de los personajes que marcaron la historia de la serie. La actriz hará un espacio en su agenda para participar en la gira, luego de dedicar los últimos meses a su nueva etapa como madre.

La intérprete aseguró que su regreso tiene un significado especial por el cariño que el público ha mantenido hacia la historia y sus protagonistas. Además, destacó la posibilidad de reencontrarse con los fanáticos que han seguido ‘La Reina del Flow’ durante varios años.

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“Sé cuánto significa para los fans volver a ver a Charly y Yeimy juntos. Para ellos será un regalo, y para mí también”, expresó Carolina Ramírez sobre su participación en los conciertos y el esperado reencuentro de los personajes.

La actriz también manifestó su intención de estar presente en la mayoría de las fechas de la gira y aseguró que volver a vivir esta historia desde el escenario será una experiencia especial. “Revivir esta historia desde el escenario, compartir con este elenco maravilloso y reencontrarme con el público será algo muy especial”, añadió.

La participación de Carolina Ramírez representa una nueva sorpresa para ‘La Reina del Flow’ en Concierto, espectáculo que continúa su expansión internacional. Hasta el momento, la presencia de la actriz está confirmada en las presentaciones de Lima, Buenos Aires, San José y Bogotá.

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