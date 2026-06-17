La historia que nació en televisión y conquistó audiencias dentro y fuera de Colombia dio un nuevo paso fuera del formato tradicional. ‘La Reina del Flow en Concierto’ inició oficialmente su gira por España con una primera presentación en Alicante que reunió a cientos de seguidores y agotó la totalidad de las entradas disponibles.

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El espectáculo marcó el comienzo del recorrido internacional inspirado en la exitosa producción colombiana y reunió sobre el escenario a varios de los actores que dieron vida a algunos de los personajes más reconocidos de la serie.

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Entre los participantes estuvieron Carlos Torres, quien interpretó a Charly Flow; María José Vargas, encargada del papel de la joven Yeimy; Juan Manuel Restrepo; Juan Palau; Kevin Bury y Jay Torres.

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Más allá del componente musical y del encuentro con el público, la gira representa un movimiento que refleja cómo algunas producciones latinoamericanas buscan extender su alcance más allá de la televisión y las plataformas digitales.

En este caso, el proyecto toma elementos del universo narrativo de la serie y los traslada al formato de espectáculo en vivo, una estrategia que amplía la experiencia del público y prolonga el vínculo con los personajes.

Además del concierto, la experiencia incluyó actividades adicionales como encuentros con fanáticos mediante espacios tipo Meet & Greet y productos oficiales relacionados con la producción.

Tras el estreno en Alicante, el recorrido continuará por distintas ciudades españolas durante las próximas semanas. La agenda contempla presentaciones en Granada, Pamplona, Sevilla, Vigo, A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Fuengirola, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y Cádiz.

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Entre las fechas que más expectativa han generado aparecen las funciones previstas en Movistar Arena Madrid y Palau Sant Jordi, escenarios que, según la organización, ya agotaron entradas semanas antes de sus presentaciones.

Con esta apuesta, ‘La Reina del Flow’ busca demostrar que una historia nacida en Colombia puede seguir construyendo audiencia y nuevas experiencias fuera de la pantalla.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.