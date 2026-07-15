Por: Caracol Televisión

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Este 12 de julio, el actor Marcos Andrés Carreño, recordado por su personaje de AXL en ‘La Reina del Flow’ en todas sus temporadas, se casó con Abi Sandells en una íntima ceremonia de la que, por el momento, solo se han difundido algunas imágenes.

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En los videos que circulan en X se puede observar al actor Pedro Suárez, quien interpretó a Caronte en la serie, llegar vestido justamente como ese personaje y dedicarles unas palabras a los recién casados. También hay un video en el que se ve a Marcos y a Abi salir muy felices, ya como marido y mujer.

Jaja estos parece que ya estan haciendo T4 en la boda de Kiño #LaReinaDelFlow3 pic.twitter.com/UPaxpHpv3A — Que (@QueDeQue111) July 12, 2026

Horas antes, Sandells publicó en sus historias de Instagram un mensaje anunciando el gran día: “Hoy es el día del ‘sí, quiero’. No puedo estar más feliz de vivir este momento a tu lado. Qué suerte la mía. Te amo, ahora y para siempre. Te veo en el altar”.

qué ilusión ver tan feliz a Kiño y que guapooooooos 🥹🥹🥹🥹🥹🩷🩷🩷🩷 y jo, que estén casi todos ahí apoyandole 🥹✨ https://t.co/M1GSVVZKjQ — eli de luto | yeimy siempre (@EliLafuente11) July 12, 2026

Quién es Marcos Carreño, quien interpreta a AXL en ‘La Reina del Flow 3’

Marcos Andrés Carreño, conocido artísticamente como Kiño, es un actor, músico y productor colombiano nacido en Medellín. Actualmente interpreta a Axel en la producción ‘La Reina del Flow’, papel que lo ha dado a conocer ante el público colombiano e internacional.

Desde joven se interesó por la música urbana, especialmente el hip hop y el rap. Como cantautor y productor, ha participado en varios proyectos musicales, incluyendo álbumes y EP como Los Marcos, y ha contribuido con bandas sonoras para producciones televisivas.

Su carrera actoral comenzó combinando música y televisión, con participaciones en varisa series, antes de consolidarse en La Reina del Flow. Esta versatilidad le ha permitido destacarse como un artista integral, capaz de desarrollarse tanto en la actuación como en la música, convirtiéndose en una figura reconocida de la cultura urbana y audiovisual colombiana.

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