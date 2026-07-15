La Policía del Condado de Miami-Dade confirmó este martes 14 de julio la muerte de Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como ‘Mykee’, bailarín que hizo parte de las giras de Rosalía y Rauw Alejandro. El joven, de 28 años, había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo en el sur de Florida, lo que había generado una intensa búsqueda.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el cuerpo de ‘Mykee’ fue hallado en una intersección cercana a las vías del tren, en el área de West End, en Miami-Dade. Hasta el momento, la Policía no ha entregado mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte, mientras continúan las investigaciones del caso.

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La desaparición del bailarín había movilizado a seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro, quienes compartieron su fotografía en redes sociales para ayudar a localizarlo. Incluso, el club oficial de fans de la cantante española publicó un mensaje solicitando apoyo: “Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos su ayuda. ‘Mykee’, uno de los bailarines, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo”.

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Con raíces filipinas y cerca de 80.000 seguidores entre Instagram y TikTok, ‘Mykee’ se había ganado un espacio en la industria por su talento y sus publicaciones sobre baile. Formó parte de importantes producciones como el ‘Motomami Tour’ de Rosalía y la gira ‘Cosa Nuestra’ de Rauw Alejandro, donde acompañó a ambos artistas sobre los escenarios.

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