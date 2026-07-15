La Policía del Condado de Miami-Dade confirmó este martes 14 de julio la muerte de Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como ‘Mykee’, bailarín que hizo parte de las giras de Rosalía y Rauw Alejandro. El joven, de 28 años, había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo en el sur de Florida, lo que había generado una intensa búsqueda.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el cuerpo de ‘Mykee’ fue hallado en una intersección cercana a las vías del tren, en el área de West End, en Miami-Dade. Hasta el momento, la Policía no ha entregado mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte, mientras continúan las investigaciones del caso.
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La desaparición del bailarín había movilizado a seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro, quienes compartieron su fotografía en redes sociales para ayudar a localizarlo. Incluso, el club oficial de fans de la cantante española publicó un mensaje solicitando apoyo: “Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos su ayuda. ‘Mykee’, uno de los bailarines, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo”.
Con raíces filipinas y cerca de 80.000 seguidores entre Instagram y TikTok, ‘Mykee’ se había ganado un espacio en la industria por su talento y sus publicaciones sobre baile. Formó parte de importantes producciones como el ‘Motomami Tour’ de Rosalía y la gira ‘Cosa Nuestra’ de Rauw Alejandro, donde acompañó a ambos artistas sobre los escenarios.
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