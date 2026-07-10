El deporte colombiano está de luto debido al fallecimiento de Rafael Antonio Niño, uno de los ciclistas más importantes en la historia del deporte nacional.
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La noticia fue confirmada este jueves, 9 de julio, en horas de la tarde, cuando se conoció que perdió la vida a sus 76 años mientras estaba en un control médico en la ciudad de Tunja.
La Federación Colombiana de Ciclismo lamenta el fallecimiento de Rafael Antonio Niño, leyenda del ciclismo colombianohttps://t.co/07U2pGisKd pic.twitter.com/R4NC7RT6rXLee También
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— Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol) July 9, 2026
En principio, no hubo muchos detalles acerca de qué condición tenía el exdeportista, pero este viernes el periodista Héctor Urrego confirmó que venía luchando contra una afección pulmonar.
Es más, esta situación es la que estaba siendo tratada en el centro médico porque le estaba afectando mucho su capacidad física en los últimos meses, pero allí sufrió una decaída que desencadenó en su fallecimiento.
Así se despide uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, recordando que aún hoy sigue manteniendo el récord de más victorias de clasificación general en la Vuelta a Colombia, la competencia más importantes y tradicional del país.
Quién fue Rafael Antonio Niño
Rafael Antonio Niño Munévar se consolidó como uno de los más grandes ciclistas de la historia de Colombia al conquistar en seis ocasiones la Vuelta a Colombia (1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980), un récord que nadie ha igualado hasta hoy.
Apodado ‘El Niño de Cucaita’, este escalador puro dominó también el Clásico RCN en cinco oportunidades y brilló en una época en la que el ciclismo nacional comenzaba a ganar reconocimiento internacional. En 1974 dio el salto a Europa con el equipo italiano Jolly Ceramica, participando en el Giro de Italia, antes de regresar y convertirse en líder indiscutido del Banco Cafetero.
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Su estilo agresivo en la montaña y su capacidad para definir carreras en los puertos lo convirtieron en ídolo de una generación. Tras retirarse en 1982, Niño continuó ligado al deporte como director técnico, dirigiendo entre otros al equipo Café de Colombia que brilló en el Tour de Francia durante los años 80.
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