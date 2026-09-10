El cantante de música popular Pipe Bueno volvió a referirse públicamente al proceso personal que atraviesa y a los cambios que ha implementado para afrontar las dificultades que, según él mismo ha contado en el pasado, llegaron a afectar su entorno familiar y su relación con Luisa Fernanda W.

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La conversación ocurrió este miércoles 9 de septiembre, cuando la creadora de contenido realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores a través de las historias de Instagram. Una de las preguntas estuvo relacionada precisamente con el proceso de recuperación del artista y con qué tan complejo ha sido para él.

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Luisa prefirió que fuera Pipe quien respondiera directamente. Antes de darle la palabra, destacó los avances que ha observado en su pareja y le expresó públicamente su respaldo.

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Pipe Bueno habló de su situación actual

En su respuesta, el cantante explicó que uno de los aspectos que más ha influido en su proceso ha sido el fortalecimiento de su vida espiritual. De acuerdo con sus declaraciones, su relación con Dios se ha convertido en un apoyo para afrontar los momentos difíciles y manejar de una manera diferente las situaciones que se presentan en su vida.

El artista también reconoció que continúa siendo una persona susceptible a cometer errores. Sin embargo, aseguró que actualmente cuenta con una mayor consciencia sobre sus decisiones y las consecuencias de sus actos, así como con herramientas que le permiten enfrentar las dificultades de una manera distinta.

Sus declaraciones se conocen semanas después de que tanto Pipe Bueno como Luisa Fernanda W estuvieran en el centro de la conversación en redes sociales por revelaciones relacionadas con episodios complejos que el cantante habría atravesado en el pasado, entre ellos problemas de adicciones e inestabilidad emocional.

Según lo que se conoció en ese momento, aquellas situaciones habrían representado un reto importante para la pareja durante el periodo en el que vivieron en México.

Durante la misma conversación, Luisa Fernanda W también intervino para explicar que este tipo de procesos no pueden entenderse como una transformación inmediata.

La creadora de contenido resumió la etapa que viven actualmente con una expresión que refleja la manera en la que han decidido afrontar las dificultades: “un día a la vez”.

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De esta manera, la pareja dejó claro que el proceso continúa y que no se trata de una situación que pueda resolverse de un momento a otro. Por el contrario, ambos han optado por avanzar paulatinamente y concentrarse en las decisiones que toman en el presente.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W llevan varios años de relación y han construido una familia con sus dos hijos. Además, mantienen su compromiso de matrimonio y comparten diferentes proyectos personales y empresariales.

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El cantante, quien acumula más de 15 años de trayectoria en la música popular colombiana, ha mantenido una presencia constante en los escenarios y las redes sociales, mientras que Luisa se ha consolidado como una de las creadoras de contenido con mayor reconocimiento en Colombia.

Con sus recientes declaraciones, ambos optaron por hablar de manera prudente sobre la situación y mostrar que el proceso personal y familiar continúa, mientras Pipe Bueno busca mantener los cambios que, según explicó, le han permitido afrontar las dificultades desde una perspectiva diferente.

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