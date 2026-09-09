Por: El Espectador

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La edición número 24 de la feria Ulibro terminó el 6 de septiembre en Bucaramanga, dejando un balance altamente positivo según los organizadores. Este evento cultural, que se ha consolidado como uno de los más relevantes en la región, reunió a más de 70.000 asistentes a lo largo de diez días. La feria ofreció un variado programa con 400 actividades, que incluyó conversatorios, presentaciones de libros, encuentros con autores, conciertos, obras de teatro, talleres y tertulias literarias.

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La programación contó con la presencia de 500 invitados entre escritores, poetas, músicos, artistas y representantes de editoriales, lo que evidenció la amplitud y diversidad que propuso Ulibro este año. Un aspecto destacado fue la participación activa de niños y niñas: de acuerdo con Camila Botero Santos, directora de Unab Cultural, más de 10.000 menores visitaron la feria y se vincularon a actividades de lectura, escritura y oralidad, fortaleciendo así el enfoque pedagógico y de fomento lector del evento.

La Universidad Autónoma de Bucaramanga subrayó la importancia que se le dio a los autores y editoriales independientes en esta versión. Durante la feria, 62 escritores tuvieron la oportunidad de presentar sus obras y más de 20 editoriales participaron en la muestra, lo que reflejó un compromiso importante con la literatura emergente y la producción local e independiente. Entre las editoriales presentes en los stands se encontraban Mediapluma Editorial, Editorial Monarca, Editores del Manglar y Vericuetos, según información de la propia universidad.

La clausura de la feria estuvo a cargo de Claudio Narea, guitarrista de la emblemática banda chilena "Los Prisioneros". Narea participó en el evento no solo como escritor, presentando su libro “Los Prisioneros: Biografía de una amistad”, sino también como músico, interpretando clásicos como “El baile de los que sobran” y “Tren al sur”, lo que permitió a los asistentes disfrutar de dos facetas de este reconocido artista.

Además, la feria incluyó espacios innovadores como el pabellón infantil y del cómic, que estuvieron entre los más visitados. Ulibro apostó también a la cultura geek, reuniendo emprendimientos y propuestas de venta de productos como stickers, libretas, juguetes y pines, lo que amplió el espectro de públicos y consolidó su carácter multifacético.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales logros de la feria Ulibro 2023 en Bucaramanga?

La edición 24 de Ulibro logró convocar a más de 70.000 personas y ofreció un programa con 400 actividades y la participación de 500 invitados destacados. Se fortalecieron los espacios para niños y autores independientes, con la presencia de 62 escritores y más de 20 editoriales. El evento se consolidó como un escenario clave para el fomento cultural y literario en la ciudad.

¿Qué importancia tuvieron los espacios infantiles y de cómic en Ulibro 2023?

Según la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el pabellón infantil y del cómic fueron los espacios más visitados, evidenciando el interés del público joven y la expansión de la feria hacia la cultura geek. Estos espacios permitieron impulsar la lectura y la creatividad, vinculando a niños, adolescentes y emprendedores con diversas expresiones culturales.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.