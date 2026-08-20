La creadora de contenido salió al paso de las críticas y comentarios que surgieron después de que Pipe Bueno hablara públicamente sobre una etapa compleja de su vida, marcada por el consumo de alcohol y otras sustancias, y que terminó afectando su relación de pareja y la dinámica de su familia.

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El cantante hizo las revelaciones en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, espacio conducido por Juan Pablo Raba. Allí contó que durante un periodo llegó a consumir alcohol de manera frecuente y reconoció que también tuvo problemas con otras sustancias. Según relató, utilizaba el consumo como una manera de evitar enfrentar lo que estaba sintiendo.

Una de las frases que más llamó la atención fue cuando describió el estado en el que se encontraba: “Si no estaba borracho, estaba drogado”. También aseguró que llegó un punto en el que no se reconocía a sí mismo y que permanecía en un estado alterado de conciencia.

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La situación tuvo consecuencias en su hogar. Pipe Bueno contó que Luisa Fernanda W llegó a salir de la vivienda junto con sus hijos y se hospedó en un hotel. El cantante explicó que ese momento representó un punto de quiebre y que posteriormente decidió asumir la responsabilidad por lo que estaba ocurriendo y buscar ayuda.

De acuerdo con su relato, pidió una última oportunidad y comenzó un proceso para cambiar sus hábitos. También contó que lleva varios meses sobrio y que continúa trabajando en su recuperación con acompañamiento. Durante la conversación habló además de su acercamiento a la espiritualidad y de la importancia que tuvo para él asumir su propio proceso.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre confesión de Pipe Bueno?

Las declaraciones también provocaron numerosas reacciones hacia Luisa Fernanda W. Algunos comentarios en redes sociales interpretaron su decisión de permanecer junto al cantante como una invitación a soportar situaciones similares dentro de una relación. Ante esas críticas, la creadora de contenido publicó una aclaración en sus historias de Instagram.

“Yo jamás supe lo que Pipe estaba haciendo en nuestra casa mientras estaba sucediendo. Cuando me di cuenta, reaccioné, puse mis límites y buscamos ayuda. En ningún momento estoy promoviendo que una mujer tenga que ‘aguantar’ esperando a que su pareja cambie”, expresó inicialmente.

Acá, lo que compartió Luisa Fernanda W en Instagram:

Luisa Fernanda W mostró su apoyo a Pipe Bueno, luego de que el artista confesara un momento difícil que atravesaron como pareja. La creadora de contenido afirmó que tuvieron que llenarse de fuerza y mantenerse unidos para superar esa crisis. 🤍 pic.twitter.com/SrSGRYBhfb — RCN Radio (@rcnradio) August 20, 2026

Luisa buscó dejar claro que su experiencia personal no pretende convertirse en una recomendación para otras mujeres que atraviesen situaciones relacionadas con adicciones dentro de una relación.

Por el contrario, hizo énfasis en que cada persona debe establecer sus propios límites y tomar las decisiones que considere necesarias.

“En nuestro caso existía un problema relacionado con drogas y alcohol que estaba afectando nuestro hogar. Lo enfrentamos, buscamos ayuda y Pipe asumió un proceso que le correspondía a él”, agregó la creadora de contenido.

Por último, quiso marcar una diferencia entre acompañar a una pareja durante un proceso de recuperación y asumir la responsabilidad por ese proceso. En el caso de Pipe Bueno, el propio cantante ha explicado que uno de los principales cambios fue dejar de responsabilizar a factores externos y hacerse cargo de su situación.

“Hablar de que mi fe me dio fortaleza y de que Dios obró en nuestra familia no significa romantizar lo que vivimos. Simplemente estoy contando lo que pasó en mi vida, con responsabilidad y desde mi verdad”, concluyó.

La pareja continúa junta y, según lo contado por Pipe, el proceso permitió reconstruir parte de la dinámica familiar. El cantante también ha hablado de su intención de mantenerse sobrio y de estar presente para sus hijos, mientras continúa trabajando en los cambios que inició después de atravesar aquella etapa.

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