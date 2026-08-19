Por: EL PILON SA

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El lanzamiento de ‘El Pluma Blanca’, el nuevo proyecto musical de Jorge Iván ‘El Churo’ Díaz, tendrá que posponerse debido a circunstancias imprevistas. CH Eventos, entidad organizadora, anunció que la presentación, inicialmente programada para el 5 de septiembre en Riohacha, será reprogramada para el 21 de noviembre en el mismo lugar, el Estadio Federico Serrano Soto. Esta modificación responde a las complicaciones de salud sufridas por el artista vallenato tras un accidente ocurrido durante una presentación en Agustín Codazzi, Cesar, donde Díaz cayó de una tarima y sufrió fracturas en la tibia y el tobillo.

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Después del accidente, el propio cantante comunicó a sus seguidores que, afortunadamente, se encontraba estable y en proceso de recuperación, disipando así las preocupaciones por su estado. Sin embargo, el equipo de trabajo de ‘El Churo’ Díaz determinó que lo más adecuado era darle más tiempo al artista para asegurar una recuperación plena antes del esperado lanzamiento en vivo de su proyecto musical, por lo cual se tomó la decisión de reprogramar el evento.

La organización CH Eventos informó, mediante un comunicado, que todas las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha en noviembre, garantizando que los asistentes que ya hicieron su compra no tendrán inconvenientes para disfrutar de la presentación. Este anuncio aporta tranquilidad a los seguidores y demuestra el compromiso de la empresa con el público y con la salud de ‘El Churo’ Díaz.

Además, desde la organización se reiteró el esfuerzo por mantener la calidad y la expectativa alrededor del evento. CH Eventos aseguró que continúan trabajando para que la noche del lanzamiento de ‘El Pluma Blanca’ se convierta en una celebración especial e inolvidable, reforzando la importancia del proyecto y su impacto en la escena musical vallenata.

Con este ajuste, tanto el público como Jorge Iván ‘El Churo’ Díaz cuentan con un nuevo horizonte: la celebración en noviembre que promete ser el epicentro de la música vallenata en Riohacha. En la medida en que avance la recuperación del artista, la expectativa se mantiene firme para el renovado encuentro entre el cantante y sus seguidores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se aplazó el lanzamiento de ‘El Pluma Blanca’ de Jorge Iván ‘El Churo’ Díaz?

El lanzamiento fue aplazado debido a que el cantante Jorge Iván ‘El Churo’ Díaz sufrió fracturas en la tibia y el tobillo tras caer de una tarima durante una presentación en Agustín Codazzi. Su equipo y la organización del evento decidieron reprogramar la fecha para permitirle continuar su recuperación antes de subir nuevamente al escenario.

¿Qué sucede con las entradas adquiridas para el evento de ‘El Pluma Blanca’ en Riohacha?

Según el comunicado de CH Eventos, las entradas que fueron adquiridas para la fecha original del lanzamiento siguen siendo válidas. Las personas que ya compraron sus entradas podrán usarlas en la nueva fecha del evento, programada para el 21 de noviembre en el Estadio Federico Serrano Soto de Riohacha.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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