Por: EL PILON SA

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María Camila Calderón Daza, una joven vallenata de 1,80 metros de estatura, se prepara para llevar la batuta del departamento del Cesar en Miss Universe Colombia. Más allá de los vestidos y coronas, para Calderón representar a su región significa un compromiso profundo de mostrarle al país la riqueza y diversidad que existe en el interior del departamento, superando la imagen tradicional asociada únicamente con el folclore vallenato. Su propósito está marcado por su vida en el modelaje, su formación en derecho y una experiencia central: la maternidad.

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Calderón fue seleccionada en un casting nacional que reunió a más de 30 aspirantes, incluidas tres representantes del Cesar. Ya enfocada en el certamen, resalta un aspecto distintivo de su candidatura: es madre de una niña de cuatro años. De acuerdo con sus declaraciones, convertirse en la primera representante del Cesar en Miss Universe Colombia que asume este papel materno en un concurso de belleza es, para ella, una forma de desafiar y romper estereotipos propios del mundo de los reinados. Según sus palabras, “Soy mamá, tengo una niña de cuatro años y soy la primera representante por el Cesar en ser mamá en un concurso de belleza”. Esta realidad, considera Calderón, refleja la capacidad que tienen las mujeres de superar circunstancias particulares y alcanzar sus metas sin que existan obstáculos infranqueables.

Si bien reconoce su entorno familiar —su abuelo es el compositor Edilberto Daza— y comprende el peso del vallenato en la identidad regional, Calderón quiere aprovechar la visibilidad que da Miss Universe Colombia para resaltar otros componentes socioculturales del Cesar. Pone la atención en las comunidades indígenas y en la necesidad de entenderlas más allá del atractivo turístico, apreciando su contexto social y cultural, así como la capacidad de estos grupos dentro del tejido de la región.

La preparación de Calderón para el concurso inicia cada día a las 5:30 de la mañana e incluye rutinas físicas, clases de pasarela, entrenamiento con tacones, ejercicios de oralidad y acompañamiento psicológico. Su formación como abogada ha robustecido su carácter, una cualidad que enfatiza como vital para afrontar los desafíos que impone la competencia.

Frente a la emergencia causada por el reciente terremoto en Colombia, la organización del Miss Universe Colombia solicitó a las candidatas vinculase en acciones solidarias. Calderón señaló su intención de apoyar activamente desde el Cesar, manifestando sentir un vínculo de hermandad con las otras candidatas. Más allá de la competencia, expresa su deseo de representar y exaltar la resiliencia de las mujeres y comunidades del Cesar, pidiendo el respaldo de su gente para una representación significativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué María Camila Calderón considera importante mostrar otras realidades del Cesar en Miss Universe Colombia?

Calderón asegura que el Cesar tiene mucho más que ofrecer que su reconocido folclore vallenato. Por esto, hace énfasis en la necesidad de mostrar al país los diferentes aspectos socioculturales del departamento, como sus comunidades indígenas y sus contextos sociales, buscando que se aprecien desde una visión más integral y no meramente turística.

¿Cómo afecta la maternidad la participación de María Camila Calderón en el concurso de belleza?

De acuerdo con Calderón, ser madre de una niña de cuatro años y participar en Miss Universe Colombia representa un desafío a los estereotipos tradicionales de los certámenes de belleza. Su historia pretende servir de ejemplo e inspiración para que otras mujeres vean que la maternidad no es un obstáculo para perseguir y lograr sus sueños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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