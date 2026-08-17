Por: EL PILON SA

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El departamento de Cesar enfrenta una preocupante alza de casos de dengue, consolidándose como la tercera entidad territorial con mayor incidencia a nivel nacional en 2026, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS). Hasta la semana epidemiológica 31, Cesar anotó 5.594 notificaciones, siendo superado solo por Meta, con 11.331, y Bolívar, con 5.786. Este panorama se da en medio de un incremento sostenido en Valledupar, que registró 2.027 casos en ese periodo, duplicando ampliamente los 1.013 reportados en 2024 y superando los 1.000 de 2025.

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De acuerdo con el tablero municipal de Valledupar, las notificaciones pasaron de 2.009 a 2.027 en poco tiempo, lo que indica una transmisión acelerada del virus. Aunque preocupa el crecimiento de los casos, la Secretaría Local de Salud precisó que solo dos fueron clasificados como dengue grave y se registró un fallecimiento. En comparación con años anteriores, la cifra de complicaciones graves descendió 80 % frente a 2024 y 33,3 % respecto a 2025, cuando se reportaron diez y tres casos graves respectivamente. No obstante, la reducción en formas graves contrasta con el aumento del 100,1 % de contagios respecto a 2024 y del 102,7 % respecto a 2025, situación que obliga a mantener la alerta sanitaria.

El único fallecimiento confirmado corresponde a una menor de 14 años afiliada a la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, reflejando un descenso del 66,7 % en muertes frente a 2024, cuando se reportaron tres. A pesar de la disminución, persiste preocupación por la afectación en jóvenes y adolescentes, grupos que concentran la mayoría de casos. Del total de notificaciones en Valledupar, 1.507 pacientes —cerca del 75 %— requirieron hospitalización, y los grupos de edad más afectados son de 5 a 19 años. El comportamiento por sexo se mantiene equilibrado: 53,1 % hombres y 46,94 % mujeres.

El 89 % de los casos proviene de la cabecera municipal, con predominancia en estratos sociales 1 y 2, lo que apunta a vulnerabilidades particulares en estos sectores. Frente a este panorama, la administración municipal ha implementado acciones como visitas casa a casa, control de criaderos y campañas de educación sanitaria. La Secretaría de Salud advirtió que la fumigación elimina mosquitos adultos, pero resulta insuficiente contra huevos y larvas. El INS recomendó consultar ante síntomas de alarma y evitar la automedicación, especialmente con antiinflamatorios, subrayando la importancia de eliminar depósitos de agua que sirven de criaderos al mosquito Aedes aegypti.

¿Por qué han aumentado los casos de dengue en Valledupar durante 2026?

El notable aumento de casos de dengue en Valledupar durante 2026 responde, según datos oficiales del Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Local de Salud, a una transmisión acelerada del virus, reflejada en el doble de notificaciones respecto a años previos, a pesar de la disminución en casos graves. La mayoría de los contagios se concentran en áreas urbanas y en estratos socioeconómicos bajos, lo que indica factores de vulnerabilidad que favorecen la expansión del mosquito Aedes aegypti.

¿Cuáles son los síntomas graves del dengue y cuándo debe consultar a urgencias?

Las autoridades sanitarias recomiendan consultar a urgencias si aparecen signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómito persistente, sangrado, somnolencia, irritabilidad o dificultad respiratoria. Además, insisten en evitar la automedicación, sobre todo con medicamentos como aspirina e ibuprofeno, ya que podrían agravar el cuadro clínico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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