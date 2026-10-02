Por: El Espectador

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La Fundación Alejandro Ángel Escobar es reconocida en Colombia por su labor de destacar cada año los esfuerzos de investigadores e instituciones que contribuyen al avance científico y la protección ambiental del país. Por más de siete décadas, este galardón ha valorado los aportes en áreas fundamentales como las ciencias exactas, la investigación médica, la conservación del entorno natural y el análisis histórico-social. Este año, la Fundación otorgó sus premios a un grupo de la Universidad del Bosque, a un equipo conformado por el Ministerio de Ambiente junto al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar), y a un historiador cuyo trabajo académico alcanzó un reconocimiento internacional.

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En la categoría de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el premio fue adjudicado al equipo liderado por Jaime Eduardo Castellanos Parra, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, acompañado por un grupo de investigadores destacados. El núcleo de su trabajo consistió en comprender la transmisión de enfermedades asociadas a mosquitos y otros insectos, resaltando que abordarlas no requiere solo analizar al vector (organismo capaz de transmitir enfermedades), sino también los factores ambientales, sociales y biológicos que inciden en su propagación. Según la Fundación Alejandro Ángel Escobar, su investigación integró conocimientos de diversas disciplinas y escalas, desde procesos celulares hasta dinámicas sociales en territorios afectados, involucrando tanto a la academia como a entidades sanitarias y comunidades expuestas.

Este grupo consolidó una plataforma de investigación sobre afecciones virales como el dengue, fiebre amarilla y chikunguña, permitiendo mejor diagnóstico y vigilancia molecular. Así, contribuyeron a protocolos nacionales de salud, capacitación profesional y fortalecimiento de las capacidades regionales para enfrentar estos retos de salud pública.

En la categoría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fundación reconoció la declaración de la Cordillera Submarina Beata como área marina protegida, un lugar singular del Caribe colombiano con 450 kilómetros de largo y gran diversidad geológica y biológica. El proceso requirió una expedición científica de dos meses y la recolección de datos inéditos, lo que fundamentó su protección bajo directrices oficiales.

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Por último, el premio en Ciencias Sociales y Humanas fue otorgado al historiador Santiago Muñoz Arbeláez, cuyo libro ‘The New Kingdom of Granada: The Making and Unmaking of Spain’s Atlantic Empire’, analizó la compleja formación del Nuevo Reino de Granada, relevando no solo la influencia española sino la participación y resistencia de los pueblos indígenas, como los Pijaos y los Muiscas, en la construcción y transformación histórica del territorio.

¿Qué impacto tiene el trabajo de la Universidad del Bosque en el control de enfermedades transmitidas por insectos en Colombia?

El trabajo de la Universidad del Bosque, de acuerdo con la Fundación Alejandro Ángel Escobar, ha permitido comprender integralmente cómo interactúan factores ambientales, sociales y biológicos en la transmisión de enfermedades como el dengue, chikunguña y fiebre amarilla. Además, fortaleció protocolos nacionales de vigilancia y diagnóstico, logrando que comunidades y entidades de salud estén mejor preparadas para identificar y controlar estas enfermedades, adaptando estrategias a las necesidades específicas de cada territorio.

¿Por qué fue declarada área protegida la Cordillera Submarina Beata en el Caribe colombiano?

Según la Fundación Alejandro Ángel Escobar, el reconocimiento se dio gracias a la investigación que demostró la importancia ecosistémica y vulnerabilidad de la Cordillera Submarina Beata, una extensa formación geológica con una rica diversidad de organismos y hábitats. La declaración como área protegida busca resguardar estos ecosistemas únicos y las condiciones ecológicas que los sustentan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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