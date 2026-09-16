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La Secretaría de Salud de Cali, en alianza con el Ministerio de Salud y Protección Social, puso en marcha una estrategia de vacunación gratuita contra el dengue, dirigida específicamente a niños y niñas de 9 años. La iniciativa se enfoca en zonas identificadas como de alto riesgo para la transmisión de esta enfermedad viral, de acuerdo con la información oficial suministrada por la autoridad de salud de la ciudad.

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A partir del 14 de septiembre, la inmunización se llevará a cabo en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) vacunadoras autorizadas de la red pública de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.). Esta campaña da prioridad a la población infantil que cumpla con el criterio de edad estipulado por las autoridades. Además, el acceso a la vacuna es completamente gratuito.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, se empleará la vacuna Qdenga®, fabricada por el laboratorio Takeda. Esta es una vacuna viva atenuada de carácter tetravalente, lo que significa que está diseñada para proteger contra los cuatro serotipos del virus del dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. La fórmula se administra de manera subcutánea en una dosis de 0,5 mililitros. El esquema de vacunación comprende dos aplicaciones, separadas por un intervalo de tres meses. Por ello, se resalta la importancia de que padres, madres y cuidadores conserven el registro de vacunación y presten atención a las indicaciones del personal de salud para completar el proceso de manera oportuna.

La vacunación también contempla a quienes ya hayan presentado la enfermedad, siempre que hayan pasado al menos 90 días desde el episodio de dengue. El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar Morales, señaló que fenómenos como el ciclo climático El Niño pueden incrementar las condiciones para la transmisión del dengue, por lo que se busca fortalecer las medidas de prevención antes de que exista una mayor presión sobre los servicios de salud. Escobar enfatizó que "la vacunación, junto con el control del mosquito y la eliminación de criaderos, nos permite actuar de manera integral para proteger a nuestra población infantil y reducir el riesgo en los territorios más vulnerables".

Como parte de la estrategia territorial, la jornada de inmunización llegará directamente a instituciones educativas públicas en comunas priorizadas por alto riesgo, beneficiando tanto a niños y niñas de 9 años como a estudiantes de cuarto de primaria. La primera actividad de vacunación escolar será el 16 de septiembre de 2026 en la Institución Educativa Pedro Antonio Molina, en la comuna 6, reflejando la importancia del análisis epidemiológico en la selección de estos territorios, donde se han reportado más de 400 casos recientes.

¿Cuáles son las comunas y barrios de Cali priorizados para la vacunación contra el dengue?

Las comunas priorizadas para esta jornada de vacunación en Cali son la 2, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 17 y 21. Dentro de ellas se identificaron 11 barrios donde existe una transmisibilidad alta o muy alta del dengue, según el análisis del comportamiento epidemiológico reportado por la Secretaría de Salud de la ciudad entre 2023 y 2025.

¿Qué significa que la vacuna contra el dengue sea ‘tetravalente’ y qué importancia tiene?

La vacuna Qdenga® es descrita como ‘tetravalente’ porque ofrece protección contra los cuatro serotipos diferentes del virus del dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4). Esto es relevante porque la circulación simultánea de estos serotipos en zonas endémicas incrementa el riesgo de reinfecciones y complicaciones graves, por lo que una vacuna con este alcance resulta fundamental en contextos epidemiológicos como el de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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