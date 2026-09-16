Por: Noticiero 90 minutos

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La alcaldía de Cali ha iniciado el segundo tramo de la recuperación de la vía al mar, una de las rutas más estratégicas e importantes para la movilidad y la conexión con la zona rural. Este segmento, que abarca desde la Iglesia de San Ignacio de Loyola hasta la Portada al Mar, cubre una distancia de 3,6 kilómetros y busca mejorar tanto la seguridad como el tránsito de quienes utilizan esta vía, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Infraestructura Distrital en sus canales oficiales.

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Las obras de recuperación se han desarrollado en dos fases principales. El tramo 1, que va desde el CAI Forestal hasta la Iglesia de San Ignacio de Loyola, comenzó el pasado 7 de septiembre y presenta avances importantes, ya que está próximo a finalizar. Con esta intervención se completa un total de 6,2 kilómetros intervenidos, cuya terminación está programada para el 10 de octubre. Para minimizar los impactos en la movilidad de la comunidad rural que transita por este corredor, la alcaldía articuló esfuerzos con la Secretaría de Movilidad. Así, se han definido rutas alternas e informado a la ciudadanía sobre los cierres y desvíos, de acuerdo con lo publicado por Noticiero 90 Minutos y la cuenta de la Secretaría de Infraestructura de Cali en la red social X (antes Twitter).

La estrategia para la ejecución de las obras contempla la clausura de un solo carril por vez. Durante el día, los trabajos se centran en el fresado de la carpeta asfáltica, mientras que en la noche avanza la reparación del pavimento. Para garantizar un flujo seguro y ordenado de vehículos, el sector dispone de paleteros y reguladores de tráfico que controlan el paso intermitente, además de la presencia constante de funcionarios de la Secretaría de Movilidad.

Como alternativas al cierre parcial, se mantiene habilitada para tráfico liviano la Avenida 5 Oeste, que conecta de nuevo con la Iglesia de San Ignacio de Loyola. Otras vías disponibles incluyen el acceso por La Castilla, la subida por Cristo Rey hacia Felidia y el kilómetro 18, así como la subida por Las Maldivas. Según Sebastián Tarapuez, subsecretario de Infraestructura, el trabajo intenso "día y noche" está enfocado en causar el menor traumatismo en la movilidad de la comunidad.

¿Cuál es el avance de las obras de recuperación en la vía al mar de Cali?

La recuperación de la vía al mar de Cali, según la Secretaría de Infraestructura Distrital, avanza en dos tramos. El primero, entre el CAI Forestal y la Iglesia de San Ignacio de Loyola, está en fase final, sumando con el segundo tramo un total de 6,2 kilómetros intervenidos, y se estima su conclusión para el 10 de octubre.

¿Qué rutas alternas están disponibles durante los cierres en la vía al mar de Cali?

Durante la ejecución de las obras, las autoridades disponen la Avenida 5 Oeste como principal vía para tráfico liviano, además de opciones como la subida a La Castilla, el acceso por Cristo Rey hacia Felidia y el kilómetro 18, y la subida por Las Maldivas, para facilitar la movilidad y evitar mayores congestiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.