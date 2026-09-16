La angustiosa búsqueda que mantenía en vilo a las autoridades aeronáuticas y a todo el país desde el pasado domingo 13 de septiembre llegó a su trágico final. En las últimas horas, el presidente de la República, Abelardo De la Espriella, confirmó oficialmente el hallazgo de los restos de la aeronave Cessna T-206, de matrícula HK-4985, la cual se había accidentado mientras cubría la ruta entre el municipio de Condoto (Chocó) y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá. Lamentablemente, las autoridades constataron que ninguno de los cinco ocupantes sobrevivió al impacto.

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La avioneta transportaba a una misión médica humanitaria que se encontraba prestando servicios de salud y atención prioritaria a cerca de 600 personas damnificadas en una de las zonas más golpeadas por el fuerte sismo registrado el pasado 10 de agosto. A bordo de la aeronave viajaban los profesionales de la salud María Victoria Guzmán, Sandy García, Julissa Figueredo y Perla Álvarez, bajo el comando del piloto Mehmet Canyaka, cuyo trágico deceso enluta profundamente a la comunidad médica y aeronáutica nacional.

Las labores de búsqueda, lideradas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), enfrentaron desde el primer momento desafíos geográficos y meteorológicos extremos. El brigadier general Luis Miguel Díaz, comandante del Comando Aéreo No. 5, detalló que las condiciones del terreno representaron un obstáculo mayúsculo para las tripulaciones. “El ángulo de incidencia del terreno es muy alto y el helicóptero no puede aterrizar, no puede ni siquiera posar una rueda”, explicó el oficial al justificar la necesidad de desplegar maniobras de alta complejidad táctica en la zona.

Ante la imposibilidad de un aterrizaje convencional, los equipos de rescate debieron realizar la inserción de un grupo especializado en recuperación de personal y búsqueda en combate utilizando grúas de rescate. Los uniformados, equipados con suministros especiales para soportar bajas temperaturas y autonomía de hasta tres días, fueron desplegados en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, en el límite con el departamento de Risaralda, donde fueron avistados los primeros restos del fuselaje.

La confirmación del siniistro fue recibida con profundo dolor en todo el país. A través de un pronunciamiento oficial, el presidente De la Espriella expresó su solidaridad con los allegados de las víctimas: “Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206… Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida. Abrazo de corazón a sus familias, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor”, manifestó el mandatario, elevando oraciones por la fortaleza de los hogares afectados.

Mientras los organismos de socorro y el personal especializado continúan con las complejas labores de recuperación de los cuerpos en medio de la densa selva, las autoridades competentes avanzan en las investigaciones técnicas para esclarecer las causas exactas que provocaron esta catástrofe aérea que enluta al sector de la salud y a la aviación colombiana.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.