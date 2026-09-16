Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un joven de 17 años es intensamente buscado por las autoridades en Ibagué, Tolima, luego de que, de acuerdo con información difundida por El Nuevo Día, atacara con un machete a su propio padre dentro de una vivienda ubicada en el barrio San Isidro, al sur de la ciudad. El grave hecho ocurrió en medio de lo que se describe como un episodio de violencia intrafamiliar, aunque hasta el momento no se conocen las causas o motivos que habrían desencadenado la agresión. El padre resultó con lesiones de suma gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo constante atención médica.

Sigue a PULZO en Discover

Según el reporte inicial, la víctima sufrió una herida profunda en el brazo izquierdo, caracterizada por la exposición del hueso, lo que evidencia la agresividad y la fuerza con la que se produjo el ataque. Debido a la complejidad de la lesión, el hombre permanece hospitalizado y estaría siendo intervenido quirúrgicamente para salvar la extremidad y su vida. La información sobre el estado de salud del afectado sigue siendo limitada, de acuerdo con lo divulgado por la prensa local, y no se conocen detalles adicionales sobre su evolución.

Las autoridades continúan en la búsqueda del menor de edad, quien habría salido de la residencia inmediatamente después del ataque y logrado evadir a las personas que se encontraban en la zona. No se ha revelado si el joven tiene antecedentes de violencia ni existen detalles acerca de la dinámica familiar previa al suceso, aspectos que podrían estar siendo investigados para esclarecer el contexto del hecho. El Nuevo Día, que ha seguido de cerca el caso, destaca que este tipo de situaciones generan alarma en la comunidad por la gravedad y las implicaciones en materia de seguridad familiar y social.

El episodio vuelve a poner en el centro de la atención pública las problemáticas asociadas a la violencia intrafamiliar, que afectan la salud física y emocional de quienes las viven, resaltando la importancia de la intervención oportuna por parte de las autoridades y organismos de protección. El caso sigue en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen nueva información sobre la localización del menor y el avance del proceso penal correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurrió el ataque con machete en Ibagué entre padre e hijo?

Hasta el momento, de acuerdo con El Nuevo Día, no se conoce la razón que llevó al joven de 17 años a enfrentarse con su padre en la vivienda del barrio San Isidro, en Ibagué. El caso se enmarca en un grave episodio de violencia intrafamiliar, pero las causas puntuales no han sido reveladas por las autoridades.

¿Cuál es el estado de salud del hombre herido tras el ataque en el barrio San Isidro?

Según lo reportado por El Nuevo Día, la víctima del ataque sufrió una herida profunda en el brazo izquierdo, con exposición ósea, y fue trasladada de inmediato a un centro asistencial. En este lugar permanece hospitalizada y bajo observación médica, siendo preparada para una cirugía debido a la gravedad de la lesión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.